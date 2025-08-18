تكنولوجيا: إنفيديا تؤكد فشل حظر تصدير H20 في إبطاء تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركّت نفيديا مقالًا رأيًا للخبير آرون جين، المؤسس المشارك لشركة Hydra Host، أكد فيه أن ضوابط التصدير الأمريكية على معالجات H20 لمراكز البيانات لم توقف تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بل قلّصت تأثير الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصة X، أعادت نفيديا التأكيد على وجهة نظره بأن نهج واشنطن “عطل القيادة الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية”، مع رابط لمقاله المنشور في وول ستريت جورنال.

وأشار جين إلى أن فترة التوقف عن تصدير H20 بين أبريل ويوليو 2025 لم تمنع الصين من إحراز تقدم، مستشهدًا بالطلب القوي وادعاءات تدفقات السوق الرمادي التي نقلت معالجات نفيديا المتقدمة إلى الصين رغم القيود.

وأضاف أن التطورات الأخيرة لشركات مثل Z.AI وتواتر إصدار DeepSeek تظهر أن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي اعتمد على أجهزة تتجاوز معالجات H20 واستمر بغض النظر عن السياسات الأمريكية.

وأوضح جين أن قيمة نفيديا لا تكمن في أي شريحة منفردة، بل في المنصة المتكاملة، بما في ذلك مجموعة البرمجيات CUDA والأدوات المصاحبة المرتبطة بخارطة طريق الأجهزة.

وبدون هذه البنية، تظل أي معجلة نفيديا مجرد شريحة باهظة الثمن ذات استخدام محدود، وأن التعامل مع أي GPU مفرد على أنه سهل الهندسة العكسية يغفل القيمة الحقيقية المتمثلة في سنوات من الهندسة والبرامج الثابتة والسائقين ودعم المطورين.

وأشار جين إلى تقارير تفيد بأن المشترين الصينيين نقلوا ما يُقدّر بمليار دولار من معالجات نفيديا بشكل غير رسمي خلال ثلاثة أشهر، ما يوضح أن القيود العامة غير محكمة وأن القيود الأمريكية قد تغذي الأسواق الموازية.

كما اعتبر أن “قاعدة الانتشار” الملغاة التي جمعت دولًا مثل البرتغال وسويسرا مع مناطق نزاع مثل اليمن وأوكرانيا، قد أضعفت القوة الناعمة الأمريكية ونفوذها الاقتصادي. وأكدت نفيديا بدورها أن الحفاظ على الانتشار العالمي لمنصتها المتكاملة استراتيجية مهمة للحفاظ على قيادة الولايات المتحدة.

المصدر