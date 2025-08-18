تكنولوجيا: أحدث العروض والأفلام على Apple TV+: كل ما يمكنك مشاهدته على Apple TV Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدّم Apple TV+ مسلسلات وأفلام أصلية بجودة 4K HDR، ويمكنك المشاهدة عبر جميع أجهزتك واستكمال العرض من حيث توقفت على أي جهاز.

تبلغ تكلفة الاشتراك 9.99 دولار شهريًا، ويتيح تنزيل المحتوى للمشاهدة دون اتصال بالإنترنت، مع إضافة عروض جديدة كل شهر.

يتوفر محتوى Apple TV+ حصريًا من خلال تطبيق Apple TV، ويمكن المشاهدة على أجهزة Apple TV، iPhone، iPad، بالإضافة إلى منصات أخرى مثل Android، Amazon Fire TV، Roku، PlayStation، Xbox، والويب عبر tv.apple.com. يحتوي Apple TV+ على مسلسلات كوميدية، درامية، وثائقية، وأفلام للأطفال.

لبدء المشاهدة بسهولة، افتح تطبيق Apple TV واضغط على تبويب Apple TV+ للوصول إلى جميع العروض والأفلام، مصنفة حسب النوع مثل الكوميديا والدراما والعائلي. تجدر الإشارة إلى أن تجربة الويب محدودة مقارنة بالتطبيق على الأجهزة.

من بين أبرز الأعمال على Apple TV+ نجد Ted Lasso، Severance، For All Mankind، Presumed Innocent، والفيلم Finch، والتي تعكس جودة الإنتاج العالية التي تسعى أبل لتحقيقها.

