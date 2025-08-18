تكنولوجيا: مبيعات Samsung Galaxy S25 Ultra تتفوق على Xiaomi 15 Ultra حسب تقرير جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S25 Ultra في بداية عام 2025، لينضم سريعًا إلى مجموعة الهواتف فائقة الفئة من اندرويد ذات المواصفات القوية والأسماء المتشابهة.

وتضم هذه المجموعة كلًا من Vivo X200 Ultra وOppo Find X8 Ultra وXiaomi 15 Ultra، حيث تمكن الأخير من تصدر المبيعات بين هذه الهواتف الثلاثة حتى نهاية يونيو 2025. فقد باع Xiaomi 15 Ultra نحو 586 ألف وحدة، بينما اكتفت Vivo ببيع 219 ألف وحدة وOppo بـ210 آلاف وحدة فقط.

في المقابل، شحنت سامسونج ما لا يقل عن 8.39 مليون وحدة من هاتفها Galaxy S25 Ultra خلال النصف الأول من هذا العام، وهو رقم ضخم يتجاوز بكثير منافسيه. حتى أنه تفوق على سلفه Galaxy S24 Ultra، الذي سجل مبيعات بلغت 7.65 مليون وحدة في الفترة نفسها من عام 2024.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام جاءت عبر تسريبات من الحساب الشهير Ice Universe على منصة X نقلاً عن Weibo، ولم يتضح بعد إن كانت تخص السوق الصيني فقط أم المبيعات العالمية.

ويعود تفوق S25 Ultra على منافسيه في عدة جوانب، أبرزها شاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1440p ومضادة للانعكاس، مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite بنسخة مخصصة ومرفوعة التردد إلى 4.47 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ميزة قلم S Pen الحصرية.

ومع ذلك، لم ينجح الهاتف في حصد المركز الأول في اختبارات الكاميرا الشهيرة مثل DxOMark، حيث تفوق عليه مؤخرًا Huawei Pura 80 Ultra، رغم امتلاك سامسونج مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل مدعومًا بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ورغم مرور عدة أشهر على طرحه، لا يزال Galaxy S25 Ultra يُباع بسعر يتجاوز 1000 دولار على مواقع مثل Amazon.

المصدر