تكنولوجيا: لعبة حصرية من بلايستيشن قد تُقتبس قريبًا إلى فيلم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت الأشهر الماضية إطلاق العديد من المشاريع التي تجمع بين عالم ألعاب الفيديو والسينما. ومؤخرًا، أشار أحد المستخدمين على منصة X إلى أن هناك مشروعًا جارٍ التحضير له يهدف إلى تحويل لعبة The Last Guardian، الحصرية على PS4، إلى فيلم سينمائي.

من المهم الإشارة إلى أن تحويل الألعاب الشهيرة إلى أفلام ليس أمرًا جديدًا. فقد استفادت العديد من السلاسل من هذا التوجه، مثل سلسلة Far Cry، وكذلك لعبة God of War التي يجري العمل على اقتباسها مع أمازون.

ومع ذلك، يظل الغموض يحيط بمشروع The Last Guardian، إذ لم تُكشف أي تفاصيل رسمية بعد، رغم أن المستخدم Genki_JPN تحدث عن المشروع بالاستناد إلى معلومات نشرها دانيال ريتشتمان.

وتبدو قصة اللعبة، التي حصلت على تقييمات عالية في موقع Metacritic، مناسبة تمامًا لتجسيدها على الشاشة. فهي تحكي مغامرة فتى صغير يستيقظ بجانب مخلوق ضخم يُدعى Trico، لينطلق معه في رحلة مليئة بالتحديات، بينما تتطور العلاقة بينهما بشكل تدريجي وعاطفي.

ورغم النجاح الذي حققته اللعبة عالميًا منذ إصدارها عام 2016، فإنها واجهت في السابق مشكلات تطويرية كبيرة تسببت في تأجيل موعد إصدارها لسنوات. وهذا ما قد يثير مخاوف مشابهة بشأن مصير الفيلم، إذ يمكن أن يواجه عقبات قد تؤخر عملية إنتاجه.

وعليه، فإن اقتباس The Last Guardian إلى فيلم قد يمثل فرصة رائعة لعشاق اللعبة، لكن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، ولم يُعلن بعد عن موعد للإصدار. ما يعني أن أي معلومات قادمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا العمل.

المصدر