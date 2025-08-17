تكنولوجيا: هاتف iQOO Z10 Turbo Plus ينطلق عالميًا ببطارية 8000 ملي أمبير ومعالج رائد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت iQOO هاتفها الجديد Z10 Turbo Plus في الصين خلال أغسطس 2025، وجاء الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8000 ملي أمبير.

واعتمدت الشركة على معالج Dimensity 9400+ من ميدياتك إلى جانب شريحة Q2 المطورة داخليًا، ما جعله يبرز كهاتف ألعاب رائد بمواصفات قوية. ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن موعد طرحه عالميًا.

ورغم غياب الإطلاق الرسمي خارج الصين، يمكن للراغبين في اقتناء الهاتف استيراده عبر منصة TradingShenzhen بسعر يبدأ من 439.14 دولارًا. وللمقارنة، أطلق الهاتف في السوق الصيني بسعر 2299 يوانًا، أي ما يعادل نحو 320 دولارًا.

لكن، ورغم أن سعر الاستيراد يبدو مقبولًا، هناك بعض الملاحظات المهمة. إذ يصل الهاتف بواجهة البرامج الصينية، ورغم دعمها لعدة لغات، إلا أن بعض الخصائص مثل Android Auto غالبًا لا تتوفر في الأجهزة المخصصة للسوق الصيني.

كما تمثل الضمانات تحديًا، إذ توضح TradingShenzhen أن سياسة الضمان لديها مختلفة ولن تكون بسهولة الضمان الرسمي. يضاف إلى ذلك أن بعض الهواتف الصينية قد لا تدعم جميع نطاقات الشبكات المستخدمة عالميًا، وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار قبل الشراء.

وبالعودة إلى مواصفات الهاتف، فإنه لا يقتصر على المعالج الرائد فحسب، بل يضم شاشة شديدة السطوع. وتؤكد iQOO أن إضاءة الشاشة الكاملة تبلغ 2000 نتس، بينما يصل الحد الأقصى إلى 5500 نتس.

إلى جانب ذلك، يأتي Z10 Turbo Plus بميزات من مستوى الهواتف الرائدة مثل مكبرات الصوت الستيريو، ومحرك اهتزاز خطي x-axis، ودعم تقنية DC Dimming، فضلًا عن شحن سريع بقدرة 90 واط.

المصدر