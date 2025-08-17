تكنولوجيا: تشكيلة Apple Watch القادمة ستشهد تحسينات كبيرة في العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير صادر عن DigiTimes أن سلسلة ساعات Apple Watch الحالية تحقق مبيعات قوية، متجاوزة التوقعات بحوالي 10%. وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم تحسينات كبيرة في كل من Apple Watch Series 11 وWatch Ultra 3 المقرر إطلاقهما العام المقبل.

واستنادًا إلى تحليلات سلاسل التوريد الصناعية، تستعد Apple لتطوير الأجهزة والبرمجيات وتصميم الساعات الجديدة.

ومن أبرز الميزات المتوقعة كشف ضغط الدم ومراقبة مستوى السكر في الدم، على الرغم من أن الأخيرة لا تزال محل تساؤل بسبب اللوائح الطبية والتحديات التقنية والنزاعات المتعلقة بالبراءات. ويهدف كشف ضغط الدم إلى متابعة الاتجاهات وإرسال التنبيهات عند اكتشاف أي شذوذ.

كشفت التحليلات أيضًا أن الساعات الجديدة ستضم ضعف عدد المستشعرات مقارنة بالإصدارات السابقة. رغم عدم ذكر التقرير نوعية المستشعرات بالتحديد، إلا أنه أشار إلى أن هذا التوجه سيقلل الاعتماد على المعالجة الحسابية للبيانات ويزيد الاعتماد على البيانات الخام مباشرة من المستشعرات، ما يُتوقع أن يحسن كفاءة البطارية والأداء العام.

كما تشير التوقعات إلى إعادة تصميم كبيرة لساعات Apple Watch المقبلة، رغم أن التقرير لم يقدم تفاصيل دقيقة حول الشكل النهائي للتصميم.

المصدر