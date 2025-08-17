تكنولوجيا: إطلاق هاتف Ulefone RugKing ببطارية 9600 مللي أمبير وكشاف قوي ومكبر صوت 126 ديسيبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق Ulefone هاتفها الجديد المقاوم للصدمات RugKing الأسبوع المقبل. وقد تسربت بعض الصور والمواصفات والسعر من مصدر موثوق، لتكشف ما يمكن توقعه من هذا الهاتف القوي.

يأتي Ulefone RugKing بمعالج Unisoc T7255، مع 8 جيجابايت من ذاكرة LDDR4X و256 جيجابايت من التخزين الداخلي UFS 2.2، قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD في فتحة مخصصة. ويعمل الهاتف بنظام Android 15، مع عدم وضوح مدة التحديثات المستقبلية.

يحمل الهاتف شاشة LCD بحجم 5.99 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز، مع سطوع يصل إلى 910 شمعة. ويستمد طاقته من بطارية ضخمة بسعة 9600 مللي أمبير، تدعم الشحن بقدرة 18 واط فقط.

للتصوير، زوّدت الشركة الهاتف بثلاث كاميرات: رئيسية 50 ميجابكسل (Samsung ISOCELL S5KJN1)، ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي 8 ميجابكسل (Samsung ISOCELL 4H8). كما يحتوي على مكبر صوت خلفي بقوة 126 ديسيبل وكشاف قوي على الجزء العلوي.

ومن أبرز المزايا الأخرى: مستشعر بصمة جانبي، زر مخصص على الإطار الأيسر، مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 وIP69K، شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H، دعم NFC والشحن عبر القاعدة.

ويأتي الهاتف بلون أسود وحيد، بسُمك 18.3 ملم ووزن 397 جرامًا، ومن المتوقع توافره في الأسواق بسعر 149.99 دولار.

