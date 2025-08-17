تكنولوجيا: إطلاق Infinix Hot 60i 5G بمعالج Dimensity 6400 وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix عن إصدار Hot 60i 5G بعد أن قدمت النسخة الداعمة للـ 4G في يوليو الماضي. ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 6400، ويأتي مع واجهة XOS 15.1 المبنية على Android 15.

كما يضم الهاتف 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يحمل الهاتف شاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 120 هرتز، وتصل إضاءتها القصوى إلى 670 شمعة. وعلى عكس نسخة 4G التي جاءت بثقب للكاميرا الأمامية، اعتمدت نسخة 5G على نوتش يضم كاميرا سيلفي بدقة أقل تبلغ 5 ميجابكسل بدلًا من 8 ميجابكسل.

في الجهة الخلفية، زوّدت الشركة الهاتف بكاميرتين، تتصدرهما عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما لم تكشف Infinix عن وظيفة العدسة الثانية، والتي يُرجح أن تكون مساعدة. ويستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، أي أكبر بـ 840 مللي أمبير مقارنة بنسخة 4G.

ومع ذلك، انخفضت سرعة الشحن من 45 واط إلى 18 واط فقط، لكن الهاتف يدعم شحنًا عكسيًا سلكيًا بقدرة 10 واط.

ومن أبرز المزايا الإضافية في الجهاز: دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي من Infinix، وجود منفذ بطاقة microSD مخصص، تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، منفذ IR Blaster، ومستشعر بصمة جانبي.

يتوفر الهاتف بأربع ألوان مميزة: الأزرق الداكن، والأسود الأنيق، والأخضر السماوي، والأحمر البرقوقي.

المصدر