تكنولوجيا: ميزة التراجع عن الإرسال تصل أخيرًا إلى Google Messages عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل مؤخرًا في تعزيز تطبيق Messages بشكل ملحوظ، فمنذ أن دعم بروتوكول RCS (Rich Communication Services) أضاف التطبيق العديد من المزايا الجديدة، مثل إرسال الصور بالجودة الأصلية. لكن التحديث الأحدث يعتبر الأهم، لأنه يتيح للمستخدمين التراجع عن إرسال الرسائل.

وبفضل بروتوكول RCS، لم تعد عملية الحذف مقتصرة على شاشة المرسل فقط، بل أصبحت تمتد أيضًا إلى شاشة المستلم. وكانت تلميحات هذه الميزة قد ظهرت منذ عدة أشهر داخل الشفرة البرمجية للتطبيق، إلا أن جوجل بدأت الآن في طرحها على نطاق واسع لكافة مستخدمي Google Messages.

وعند محاولة حذف رسالة، يكفي تحديدها ثم الضغط على أيقونة سلة المهملات، ليظهر أمامك خياران واضحان: “الحذف للجميع” أو “الحذف لي فقط”.

ورغم أن هذه الميزة موجودة بالفعل في تطبيقات مراسلة عديدة منذ سنوات، فإنها تمثل إضافة مهمة لمستخدمي تطبيق Messages الأصلي من جوجل، خصوصًا لمن يعتمدون عليه كأداة أساسية للتواصل.

