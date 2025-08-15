طفرة السيارات في العراق... أرقام تكشف سباق السيطرة على الطرق!

بغداد - ياسين صفوان -

في النصف الأول من 2024، تصدرت تويوتا قائمة المبيعات محققة زيادة 35.9٪ متفوقة على كيا وهيونداي. لكن المشهد تغيّر في الربع الأول من 2025، إذ استعادت كيا الصدارة بنسبة نمو 26.1٪، بينما تراجعت مبيعات تويوتا بنسبة 3.4٪.

شهدت أم جي نموًا لافتًا بنسبة 57.1٪ في الربع الأول من 2025، فيما حققت نيسان قفزة مذهلة بحوالي 1463.6٪ متقدمة 14 مركزًا، وذلك بعد تعيين شركة السور وكيلاً جديدًا لها.

رغم التغيرات في ترتيب العلامات، حافظت تويوتا هايلكس على موقعها كأكثر الطرازات شعبية في 2024، وفق بيانات Best Selling Cars Blog وشفق نيوز، رغم انخفاض مبيعاتها نسبيًا.