تكنولوجيا: هاتف Pixel 10 Pro Fold قادم بدعم الشحن اللاسلكي Qi2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف Pixel 10 Pro Fold من جوجل سيقدّم ترقية ملحوظة مقارنة بسابقه، مع تحسينات تشمل شاشة خارجية أكبر، وبطارية بسعة أكبر، ومتانة أعلى. وقد كشف المسرّب الشهير إيفان بلاس عن ميزة إضافية قادمة لهذا الهاتف القابل للطي.

وفقًا للتسريبات، سيدعم Pixel 10 Pro Fold تقنية الشحن اللاسلكي Qi2، ما يشير إلى إمكانية احتوائه على مغناطيسات في الجهة الخلفية، ليعمل مع الشاحن المغناطيسي المتوقع Pixelsnap.

كما أكد المسرّب أن جوجل لن تطلق Pixel 10 Pro Fold إلى جانب باقي هواتف سلسلة Pixel 10، بل سيتوفر لاحقًا في الأسواق يوم 9 أكتوبر، وهو نفس موعد إطلاق ساعة Pixel Watch 4 وسماعات Buds 2a.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بسُمك ووزن أكبر قليلًا من Pixel 9 Pro Fold، ويرجّح أن السبب يعود إلى البطارية الأكبر وإضافة المغناطيسات لدعم الشحن اللاسلكي Qi2.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز سيحتوي على بطارية بسعة 5,015 مللي أمبير، وشاشة خارجية بقياس 6.4 بوصة، ومعالج Tensor G5.

يُذكر أن جوجل ستكشف رسميًا عن Pixel 10 Pro Fold في حدث Made by Google يوم 20 أغسطس.

المصدر