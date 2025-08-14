تكنولوجيا: الولايات المتحدة قد تحظر استيراد شاشات OLED من شركة BOE الصينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت سامسونج دعوى قضائية ضد شركة BOE الصينية لصناعة الشاشات قبل عامين، متهمة إياها بسرقة أسرار تجارية من عملاق التكنولوجيا الكوري.

ويبدو أن قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية (ITC) قد يؤدي إلى حظر استيراد شاشات OLED الخاصة بـ BOE إلى الولايات المتحدة.

وفقًا لمصادر مطلعة، قضت اللجنة بحظر استيراد شاشات OLED من BOE إلى الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا و8 أشهر.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس نهائيًا بعد، فإن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن انتهاك BOE وسبع شركات تابعة لها لقانون التعريفات الأمريكية عن طريق استغلال أسرار سامسونج التجارية تعتبر قوية وملموسة.

من المقرر صدور الحكم النهائي في نوفمبر، لكن الخبراء والمحللون يتوقعون أن المحكمة ستؤيد على الأرجح هذا الحظر. وإذا نفذت اللجنة قرارها، ستمنح سامسونج فرصة للتنفس، خاصة أن BOE في السنوات الأخيرة كانت تنافس الشركة الكورية على الهيمنة في صناعة الشاشات، حيث أصبحت شاشات OLED الخاصة بها تضاهي شاشات سامسونج من حيث الجودة والأداء مع أسعار أقل.

علاوةً على ذلك، تزود BOE حوالي 22.7% من هواتف iPhone بشاشات OLED الخاصة بها، لذلك إذا أصبح حظر استيراد منتجات OLED من BOE نهائيًا في نوفمبر، ستضطر أبل إلى الاعتماد أكثر على سامسونج وLG لتوريد الشاشات.

ولن تتأثر أبل فقط بهذا الحظر التجاري، بل ستتضرر أيضًا شركات أمريكية أخرى مثل HP وDell التي تستخدم شاشات BOE في بعض منتجاتها.

المصدر