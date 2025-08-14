تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Air باللون الأزرق السماوي يظهر في فيديو عملي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتداول الكثير من الأنباء حول الألوان الجديدة التي ستحصل عليها هواتف آيفون القادمة، حيث ستأتي جميع الطرازات بألوان مبتكرة.

ويعد iPhone 17 Air نموذجًا جديدًا كليًا، ستختبر من خلاله أبل مدى استعداد المستخدمين للدفع مقابل المظهر الأنيق، سواء من حيث المال أو التنازلات مثل البطارية الصغيرة وكاميرا خلفية واحدة فقط.

وبينما ننتظر الإعلان الرسمي، يمكننا الاستمتاع بفيديو عملي يظهر وحدة تجريبية من iPhone 17 Air باللون الأزرق السماوي القادم.

لا يمكن وصف اللون بأنه “أزرق فاتح” بالضبط، لكنه أكثر زرقة من درجات الأزرق الأخرى الباهتة، وقد يذكرك بلون السماء، ويبدو جذابًا للغاية. كما يبرز الفيديو مرة أخرى مدى نحافة iPhone 17 Air، حيث تشير أحدث الشائعات إلى أن سمكه قد يتراوح بين 5.65 و 5.7 ملم.

من المتوقع أن تكشف أبل عن سلسلة iPhone 17 في حدث خاص مقرر في 9 سبتمبر.

المصدر