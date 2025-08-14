تكنولوجيا: هاتفي Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro يحصلان على ترقية كبيرة في كاميرا السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكون هواتف Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro أول الأجهزة التي يتم إطلاقها بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر.

ووفقًا لتسريب جديد من الصين، ستأتي الهواتف بكاميرا سيلفي جديدة محسّنة بشكل كبير، بدقة 50 ميجابكسل، ودعم لتصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع زاوية رؤية واسعة، بالإضافة إلى ميزة التركيز التلقائي التي لا تزال نادرة في الكاميرات الأمامية.

هذه الترقية ستعزز بشكل ملحوظ قدرات التصوير السيلفي في الجيل الجديد من هواتف شاومي مقارنة بالأجيال السابقة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية الرئيسية في Xiaomi 16، فستأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.3 بوصة، في حين ستحمل نسخة Pro نفس المواصفات لكن مع دعم “النطاق الديناميكي الفائق” وإضافة مستشعر ToF.

وبحسب تسريبات سابقة، سيحتوي Xiaomi 16 على بطارية بسعة 7,000 مللي أمبير، وشاشة OLED مسطحة بحجم 6.3 بوصة تقريبًا، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو 50 ميجابكسل قد تكون من نوع بيريسكوب.

