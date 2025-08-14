تكنولوجيا: تسريب رسمي لأغطية Google Pixel 10 Pro مع مغناطيس Qi2 بجميع ألوانه السبعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل للكشف رسميًا عن هواتف Pixel 10 و Pixel 10 Pro يوم الأربعاء 20 أغسطس. وفي الوقت نفسه، نشر موقع NieuweMobiel أول صور للأغطية الواقية الرسمية الخاصة بهذه الهواتف الجديدة. تظهر الصور أن جوجل اختارت أغطية سيليكون، ومن الواضح أنها ستتوفر بنفس ألوان الهواتف نفسها.

بالنسبة لهواتف Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL، يبدو أن جوجل اعتمدت ألوانًا أكثر تحفظًا، إذ تأتي الأغطية بثلاثة خيارات: Moonstone (أزرق داكن)، Jade (أخضر)، و Porcelain (بيج).

أما النسخة الأقل سعرًا، Pixel 10، فتحصل على تنوع أكبر في الألوان، تشمل Obsidian (أسود)، Lemongrass (أخضر فاتح)، Frost (أزرق فاتح)، و Indigo (أزرق).

صُممت الأغطية من السيليكون مع بطانة داخلية من المايكروفايبر لحماية الهاتف من الخدوش. وكما في أغطية Pixel 9 و Pixel 9 Pro، توفر الأغطية الجديدة حماية لعدسات الكاميرا، بينما تأتي الأزرار مصنوعة من المعدن لمنح إحساس ومظهر أكثر فخامة.

اللافت في التصميم الداخلي هو وجود دائرة تشير على الأرجح إلى دمج مغناطيس Qi2، ما يعني أن سلسلة Pixel 10 ستدعم الإكسسوارات المغناطيسية والشواحن اللاسلكية المغناطيسية.

ووفقًا للتسريبات، تخطط جوجل لإطلاق مجموعة كاملة من الإكسسوارات المغناطيسية تحت علامة تجارية جديدة تحمل اسم “PixelSnap”.

جدير بالذكر أن سعر الغطاء الرسمي لسلسلة Pixel 9 بلغ 34.99 دولار، لكن من المحتمل أن يرتفع سعر أغطية Pixel 10 قليلًا بسبب إضافة المغناطيس.

