أبرز 6 ميزات في "AirPods" مع وصول " iOS 26"

بغداد - ياسين صفوان - وستتوفر هذه الميزات الإضافية خريف هذا العام عند إصدار أبل لنظامiOS 26 .

جهاز تحكم بالكاميرا

يمكن استخدام سماعات AirPods كجهاز تحكم عن بعد في الكاميرا. وستحتاج إلى تفعيل هذه الميزة إذا كنت ترغب في استخدامها، ويمكنك القيام بذلك عن طريق توصيل سماعات AirPods بجهاز آيفون، وفتح قسم AirPods في تطبيق الإعدادات، ثم اختيار خيار "جهاز التحكم عن بعد بالكاميرا".

وبمجرد تفعيل هذه الميزة، يصبح استخدامها بسيطًا للغاية، حيث ما عليك سوى وضع سماعات AirPods في أذنك، وفتح تطبيق الكاميرا، ثم الضغط باستمرار على قاعدة السماعة لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو.

وعند الانتهاء، سيتوقف التسجيل بضغطة ثانية. أما إذا كنت تستخدم ساعة أبل، فيمكنك التحكم في جهاز آيفون الخاص بك عن بعد من معصمك. ولكن سماعات AirPods تتميز بقدرتها على أن تكون أسرع، حيث تعتمد على ضغطة واحدة بدلًا من سلسلة خطوات كما في الساعة.

تسجيل بجودة الاستوديو

توفر سماعات AirPods 4 وAirPods Pro 2 الآن تسجيل صوت بجودة الاستوديو للمقابلات والبودكاست والأغاني ومقاطع الفيديو وغيرها. وتقول أبل إنه يمكن استخدام هذه الميزة لتسجيل أصوات عالية الجودة أثناء التنقل، مع عزل أصوات الخلفية بفضل خاصية عزل الصوت.

جودة مكالمات محسنة

تضفي شريحة H2 في سماعات AirPods 4 وAirPods Pro 2 صوتًا طبيعيًّا ووضوحًا أكبر لمكالمات آيفون وفيس تايم وجميع التطبيقات الأخرى. وتتوفر ميزة التسجيل الصوتي بجودة استوديو على أجهزة آيفون وآيباد وماك، وتدعم تطبيق الكاميرا والمذكرات الصوتية وإملاء الرسائل وتطبيقات مؤتمرات الفيديو.

إيقاف الصوت للنوم

إذا كنت تستمع إلى موسيقى أو بودكاست أو كتاب وأنت في السرير وترتدي AirPods، ستتوقف السماعات عن إصدار أي صوت عند استشعارها بأنك خلدت إلى النوم إذا فعلت مسبقًا خيار "إيقاف الوسائط مؤقتًا عند النوم" الجديد.

وستجد هذه الميزة في إعدادات AirPods بعد توصيلها بجهاز آيفون، ولكنك ستحتاج إلى تثبيت برنامج AirPods الجديد ونظامiOS 26 ، بالإضافة إلى ذلك، ستحافظ هذه الميزة أيضًا على عمر البطارية من خلال إيقاف تشغيل سماعات AirPods حتى لا تعمل طوال الليل.

الحفاظ على الصوت

يعالج نظام iOS 26 مشكلة مزعجة تحدث مع كاربلاي وAirPods ، وذلك من خلال خيار "الحفاظ على الصوت في سماعات الرأس" الذي يمنع تحويل الصوت إلى سماعات السيارة أو سماعات البلوتوث عند الاستماع إلى الموسيقى عبر AirPods.

تذكيرات الشحن

حسنت أبل شحن سماعات AirPods في نظام iOS 26. وستشير علبة شحن AirPods الآن إلى حالة الشحن بوضوح أكبر، كما ستشاهد أيضًا تذكيرات عند حلول وقت شحن سماعات AirPods؛ ما يقلل احتمالية نفاد البطارية.

ومع iOS 26 الجديد سيضيء ضوء أخضر عند اكتمال شحن السماعات، وضوء برتقالي نابض عند شحنها، وضوء برتقالي داكن يعلمك بأن وقت الشحن قد حان لأن البطارية على وشك النفاد.