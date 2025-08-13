تكنولوجيا: أبل قد تتخلى عن اسم HomeKit بخطوة بسيطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدو أبل على وشك التخلي عن اسم HomeKit الذي يشير إلى منصتها الذكية للتحكم بالأجهزة المنزلية. فقد لاحظ المستخدمون في النسخة التجريبية الخامسة لمطوري tvOS 26 استبدال العديد من الإشارات إلى HomeKit باسم Apple Home داخل تطبيق الإعدادات لأجهزة Apple TV.

فعلى سبيل المثال، تغير اسم قائمة “AirPlay and HomeKit” إلى “AirPlay and Apple Home”.

كما أُجريت تعديلات على رسائل الخطأ، حيث تحولت رسالة “Your Apple TV won’t connect with iCloud and HomeKit until you add a new default user” إلى “Your Apple TV won’t connect with iCloud and Apple Home until you add a new default user”، حسب تقرير من MacRumors.

وتاريخيًا، استُخدم اسم Apple Home للدلالة على تطبيق أبل الخاص بالمنزل الذكي ولتمثيل النظام البيئي الأوسع للأجهزة المنزلية الذكية. ورغم عدم وضوح سبب التغيير، إلا أنه من المرجح أن تعكس هذه التعديلات توجهًا أوسع لاستبدال مصطلح Apple HomeKit تمامًا.

من المتوقع أن يُطرح تحديث tvOS 26 رسميًا هذا الخريف، ليشمل أجهزة مثل Apple TV 4K Wi-Fi (الجيل الثالث)، حيث يتوفر إصدار 64 جيجابايت بسعر حوالي 179.99 دولارًا عبر أمازون.

المصدر