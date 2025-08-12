تكنولوجيا: ظهور هاتف Galaxy S26 Edge بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2 على منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تركز معظم الشائعات الأخيرة حول Galaxy S26 Edge على سعة بطاريته، كشفت قائمة جديدة على منصة Geekbench عن تأكيد معالجه. الهاتف النحيف والخفيف القادم من سامسونج سيحمل معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite 2.

ظهر الجهاز على المنصة برقم الطراز SM-S947U، وهو على الأرجح النسخة المخصصة للسوق الأمريكي، كما حصلنا من خلاله على أول نتائج أداء لمعالج كوالكوم الرائد المقبل.

يجب التنويه أن هذه النسخة ما تزال في مرحلة ما قبل الإنتاج، ما يعني أن الأداء الفعلي في الإصدار التجاري سيكون أعلى.

سيأتي المعالج الجديد بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، تتضمن نواتين أساسيتين بتردد 4.74 جيجاهرتز، وست نوى أداء بتردد 3.63 جيجاهرتز.

وتعد هذه السرعات أعلى مقارنة بمعالج Snapdragon Elite السابق الذي جاء بتردد 4.32 و3.53 جيجاهرتز. تقرير الشهر الماضي أشار إلى أن كوالكوم تختبر المعالج الجديد بسرعة تصل إلى 4.6 جيجاهرتز في الإصدار العادي، و4.74 جيجاهرتز في الإصدار المخصص لهواتف Galaxy.

حقق Galaxy S26 Edge نتيجة 3,393 نقطة في اختبار النواة الواحدة و11,515 نقطة في النوى المتعددة، متفوقًا على Galaxy S25 Edge الذي سجل 3,131 و9,391 نقطة. هذه الأرقام تعكس تحسنًا بنسبة 8% في أداء النواة الواحدة و22% في الأداء المتعدد.

من المقرر أن تكشف كوالكوم عن Snapdragon 8 Elite 2 الشهر المقبل.

