تكنولوجيا: تسريبات جديدة لهاتف سامسونج جالاكسي S25 FE تكشف تصميمه ومواصفات متضاربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل ساعات قليلة، ظهر هاتف سامسونج جالاكسي S25 FE القادم في قاعدة بيانات EPREL، مما أكد حصوله على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

والآن، ظهرت تسريبات جديدة لصور الجهاز بلون أسود، قادمة من متجر Tesco البريطاني الذي أدرج الهاتف على موقعه. ووفقًا للقائمة، سيتوفر الهاتف أيضًا بلون ابيض.

المثير للاهتمام أن المتجر ذكر أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 2400e نفسه المستخدم في الجيل السابق، على عكس الشائعات الكثيرة الأخيرة التي رجحت حصوله على ترقية طفيفة إلى معالج Exynos 2400.

وسيقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وخيارين للتخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ستأتي الشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED، بينما سيضم الجزء الخلفي ثلاث كاميرات: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

أما البطارية، فستكون بسعة 4900 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط. وسيدعم الهاتف نظام اندرويد 16 مباشرة عند الإطلاق مع واجهة One UI 8 من سامسونج.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن القوائم المبكرة كهذه قد لا تكون دقيقة تمامًا من ناحية المواصفات. وبالرغم من ذلك، يترقب المستخدمون الإعلان الرسمي من سامسونج للكشف عن التفاصيل النهائية، لكن وفقًا لأحدث الشائعات، قد يستغرق الأمر أكثر من شهر قبل الإعلان.

