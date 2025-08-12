تكنولوجيا: سامسونج تستثمر أكثر من 7 مليارات دولار في تغليف الشرائح بالولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تعثرات واجهتها سامسونج في قطاع تصنيع الشرائح خلال السنوات القليلة الماضية، تسعى الشركة الآن لاستعادة مكانتها في هذا المجال. وقبل انعقاد القمة الكورية الجنوبية/الأمريكية في 25 أغسطس، تشير التقارير إلى أن سامسونج تعتزم ضخ استثمارات إضافية بقيمة 7.2 مليارات دولار في منشآتها لتصنيع الشرائح داخل الولايات المتحدة.

سيُوجَّه هذا الاستثمار إلى إنشاء منشأة متطورة لتغليف الشرائح، وذلك بجانب الخطة المعلنة سابقًا باستثمار 37 مليار دولار في تصنيع الشرائح.

وتهدف سامسونج إلى إنتاج شرائح بدقة 2 نانومتر و4 نانومتر لتلبية الطلب من عملاء جدد مثل أبل وتسلا، إضافة إلى تجنّب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

الخطة الأصلية للشركة كانت تتضمن استثمار 44 مليار دولار، لكن انخفاض الطلب على شرائحها حينها دفعها إلى إلغاء مشروع تغليف الشرائح.

واليوم، أعادت الشركة المشروع إلى جدول أعمالها. ورغم أن هذه المعلومات لم تُؤكد رسميًا بعد، إلا أنه من المتوقع إعلانها خلال القمة المقبلة في 25 أغسطس.

تؤمن سامسونج بقدرتها على التفوق على المنافسين في السوق الأمريكية بفضل تقديمها حلاً متكاملًا يشمل تصنيع الشرائح، وتغليفها، وتصنيع شرائح الذاكرة. وعلى سبيل المقارنة، تقدم TSMC تصنيع الشرائح وتغليفها فقط، بينما تقتصر SK Hynix على تصنيع شرائح الذاكرة.

يقترب مصنع سامسونج Taylor Fab 1 من الاكتمال، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء بحلول نهاية هذا العام، على أن يتم تركيب المعدات اللازمة للتصنيع في العام المقبل.

