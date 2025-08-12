تكنولوجيا: هاتف آيفون 17 برو قادم بتغيير في موضع الهوائيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للكشف عن عائلة آيفون 17 في 9 سبتمبر، ومع اقتراب الموعد تزداد التسريبات المتعلقة بالأجهزة الجديدة. أحدث هذه التسريبات يركّز على تغيير موقع الهوائيات في آيفون 17 برو، ومن المرجح أن يشمل التغيير أيضًا آيفون 17 برو ماكس.

بحسب المعلومات المسربة، ستعيد أبل وضع الهوائيات حول وحدة الكاميرا الخلفية التي ستمتد على عرض الهاتف بالكامل، وهو تصميم متداول بكثرة في الشائعات الأخيرة لهذا العام.

يبدو أن أبل استوحت فكرة إعادة التموضع من ساعتها Apple Watch Ultra و Ultra 2، حيث دمجت الهوائيات بشكل استراتيجي لتعزيز قوة الاستقبال واستقرار الإشارة. حاليًا، توضع الهوائيات على حواف هيكل الآيفون مع وجود فواصل واضحة في الإطار لتمرير الإشارة.

أما في آيفون 17 برو، فتخطط الشركة لتقليل تأثير المواد المكوّنة للهيكل على الإشارة، وتحسين أداء الاتصال بشبكات 5G و Wi-Fi 7.

اختيار منطقة جزيرة الكاميرا جاء لكونها أقل عرضة للتشويش أو حجب الإشارة، مما يساهم في تحسين الأداء في البيئات المزدحمة وضمان اتصال أكثر استقرارًا.

