تكنولوجيا: فوضى في اليابان بعد انتهاء عرض بطاقات Pokémon TCG من ماكدونالدز مع ترك المحتالين للطعام مهدرًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم كثرة الحملات الترويجية المثيرة للمشاكل، لا تزال الشركات تجد صعوبة في مقاومة التعاون مع Pokémon TCG. وآخر هذه الأزمات وقعت في اليابان، حيث أطلقت ماكدونالدز عرضًا يضم بطاقات محدودة الإصدار مع وجبات Happy Meal، وكان من المقرر أن يستمر بين 9 و11 أغسطس.

لكن الإقبال الهائل دفع الشركة إلى إيقافه مبكرًا. النتيجة كانت خيبة أمل لعشاق البوكيمون وانتشار طعام غير مأكول في شوارع المدن.

وعلى عكس ما حدث في الولايات المتحدة، قررت ماكدونالدز اليابان عدم بيع البطاقات بشكل منفصل بهدف منع المضاربين الذين يسعون فقط لإعادة بيعها.

لكن، وكما ذكرت Nintendo Soup، وصل سعر العبوة الواحدة إلى نحو 2000 ين (قرابة 13 دولارًا)، بينما يبلغ سعر وجبة Happy Meal حوالي 500 ين (3.50 دولار تقريبًا). هذا الفارق في الربح أغرى المضاربين بشراء الوجبات بكميات كبيرة وترك كميات ضخمة من البرجر والدجاج دون لمس.

حددت ماكدونالدز بيع خمس وجبات كحد أقصى لكل عميل، وطلبت منهم عدم إعادة بيع البطاقات، لكن هذه التعليمات تم تجاهلها إلى حد كبير.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع تُظهر طوابير طويلة ومشاجرات بين المعجبين للحصول على المخزون المتبقي، إضافة إلى أكوام النفايات أمام المطاعم. ورغم أن اليابان من أقل دول العالم في معدلات التشرد، فقد عبّر السكان والسياح عن استيائهم من هذا الهدر الواضح.

وقبل طرح هذه البطاقات، كانت ماكدونالدز قد وزعت ألعابًا حصرية، ورغم أنها لم تكن بنفس جاذبية البطاقات للمضاربين، فإنها جذبت أيضًا حشودًا كبيرة.

كما شهدت متاجر في أميركا الشمالية، مثل Costco، مشاهد مشابهة عند طرح مجموعات جديدة. وفي سياق آخر، واجهت لعبة Pokémon TCG Pocket على الهواتف مؤخرًا جدلًا بعد اكتشاف أن بعض البطاقات الرقمية استخدمت تصاميم من فنان لم يُذكر اسمه، قبل أن تعتذر الشركة وتستبدل الصور.

المصدر