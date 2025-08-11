تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف خطط Redmi لمنافسة iPhone 17 Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة أن هاتف iPhone 17 Air قد يأتي مرة أخرى بسماكة أقل من 6 ملم، وهو ما أثار حماسة المدير العام لشركة Redmi، وانغ تنغ توماس، الذي أعرب عن إعجابه بفكرة إطلاق مثل هذا الهاتف، مؤكدًا أن الصناعة يمكنها أن “تتعلم الكثير” من وجوده.

وقد اعتبر الكثيرون منشوره على منصة Weibo تلميحًا قويًا لاحتمال إطلاق Redmi منافسًا فائق النحافة خاصًا بها، خاصة بعد النجاح الذي حققته الشركة مع جهاز K Pad، الذي جاء بسماكة 6.5 ملم كمنافس لجهاز iPad Mini.

وفي حال قررت شركة شاومي عبر علامتها Redmi المضي في هذا المشروع، فقد تحتاج إلى تبني التقنية التي يُشاع أن أبل ستستخدمها في تصنيع إطار iPhone 17 Air، حيث يتم حفر الإطار الأوسط من الجانبين للوصول إلى السماكة المطلوبة.

ومع ذلك، تأمل الأوساط التقنية أن تتمكن Redmi من تزويد هاتفها النحيف ببطارية أكبر، خصوصًا وأنها تمتلك خبرة في استخدام تقنيات متطورة مثل بطاريات السيليكون-الكربون، والتي وظفتها سابقًا في هواتف مثل Turbo 4 Pro و15 5G الصادر في 2025.

