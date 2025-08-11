تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف انتقال هواتف Realme لشاشات LTPS المدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سعت شركة Realme إلى لفت الأنظار في عامي 2024 و2025 من خلال شاشات AMOLED فائقة السطوع، والتي جاءت أيضًا بتقنية LTPO لتوفير استهلاك الطاقة وتحسين الاستجابة. ورغم أن هذه الشاشات لم تقدم دائمًا الأداء المتوقع في الاختبارات، إلا أنها كانت من أبرز نقاط التسويق للشركة.

لكن يبدو أن هذه الحقبة قد تقترب من نهايتها إذا صحّ تسريب جديد، حيث كشف المسرّب الشهير Digital Chat Station أن Realme تخطط للانتقال إلى شاشات بتقنية LTPS في دورة منتجاتها لعامي 2025-2026، وذلك بهدف تعزيز مزايا حماية العين، حتى في هواتفها الرائدة مثل GT 8 Pro.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف GT 8 Pro، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، بحجم يقارب 6.8 بوصة ودقة 2K، في حين سيكتفي هاتف GT 8 العادي بدقة 1.5K. أما سلسلة Realme 16 من الفئة شبه الرائدة، فستتجه نحو تصميم أصغر حجمًا مع شاشات تتراوح بين 6.5 و6.6 بوصة.

وفي الفئة المتوسطة والمنخفضة، تشير التسريبات إلى أن سلسلة Neo 8 قد تحصل لأول مرة على نسخة بشاشة مسطحة جديدة بحجم 6.57 بوصة، على أن تُطرح في عام 2026.

