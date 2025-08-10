تكنولوجيا: لعبة تصويب جماعية من الخيال العلمي تصدر على Steam وSwitch وPlayStation وPC في أواخر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Funbox Media عن طرح لعبة Battle of Rebels على أجهزة Nintendo Switch وPlayStation 5 وPlayStation 4، بالإضافة إلى الحاسب الشخصي عبر Steam، وذلك يوم الخميس 28 أغسطس 2025، على أن تتوفر نسخة Xbox Series X لاحقًا.

كما ستطرح الشركة نسخًا فيزيائية لكل من Switch وPS5 بالتزامن مع الإطلاق الرقمي.

طور اللعبة المطوّر المستقل NYX Digital، حيث تجمع بين أسلوب التصويب من منظور أول وثالث، وتقدم طور لعب فردي وآخر جماعي عبر الإنترنت.

تدور القصة في عالم خيال علمي بأسلوب مغامرات pulp، إذ يقوم الفضائيون بزرع آلات استنساخ في مراكز المدن لتحويل البشر إلى زومبي. في طور القصة، يتعين على اللاعب تطهير المناطق الموبوءة، ثم استدراج زعيم فضائي، والحصول على مفتاح وصول لإيقاف كل آلة، وذلك عبر خمس مراحل متتابعة.

أما طور اللعب الجماعي، فيركز على معارك صغيرة بفِرق مكونة من لاعبين ضد لاعبين، مع دعم اللعب المشترك عبر المنصات. وتشمل المزايا الإضافية إمكانية قيادة الدبابات، والتحكم بالطائرات المسيّرة، واستخدام تشكيلة واسعة من الأسلحة.

تحمل اللعبة في جعبتها إنجازات لافتة، إذ فازت بجائزة مسابقة Unreal Florida Game Competition، وحصدت عدة جوائز أخرى في منافسات Unreal، وهو ما يضفي وزنًا إضافيًا على عملية الترويج لها. وتعد هذه أول تجربة لـ Funbox Media في نشر لعبة تدعم اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

أما متطلبات التشغيل على الحاسب، فتتطلب الحد الأدنى معالج Intel Core i7-4790K أو Ryzen 7 1800X، وذاكرة 8 جيجابايت، وبطاقة رسوميات GTX 1650 أو RX 480. بينما ينصح للوصول إلى أفضل أداء باستخدام معالج i7-7700 أو Ryzen 7 2700X، وذاكرة 16 جيجابايت، وبطاقة GTX 1060 6GB أو RX 590 8GB أو Intel Arc A750.

جدير بالذكر أن نسخة قديمة من اللعبة كانت مدرجة سابقًا على Steam قبل أن يتم إزالتها منذ سنوات، لكن الإصدار الجديد تحت علامة Funbox Media يجمع المزايا الحالية وتاريخ الإطلاق المؤكد. وبغض النظر عن المنصة، ستحصل على حملة فردية مضغوطة، ومعارك جماعية صغيرة بدعم اللعب المشترك، وأجواء خيال علمي سهلة الدخول.

وعلى Switch وPS5، تمثل النسخ الفيزيائية عامل جذب إضافيًا، بينما على الحاسب، تأتي متطلبات التشغيل معتدلة وفق معايير 2025. ويمكن للاعبين الآن حجز نسخهم أو إضافتها لقائمة الأمنيات عبر الصفحات الرسمية والمتاجر.

المصدر