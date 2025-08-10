تكنولوجيا: هاتف موتورولا Edge 60 Fusion يصل إلى أوروبا بلون بني الموكا الفاخر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا مؤخرًا، بالتعاون مع Swarovski وPantone، عن إصدار خاص من هاتف Motorola Razr 60 المعروف أيضًا باسم Razr 2025، بالإضافة إلى سماعات Moto Buds Loop.

لكن لم تكن هذه المنتجات الوحيدة التي أطلقت موتورولا لونًا جديدًا، فقد حصل هاتف Motorola Edge 60 Fusion، على نسخة جديدة بلون مختلف في أوروبا، رغم عدم الإعلان الرسمي الكبير.

يتوفر الآن هاتف Motorola Edge 60 Fusion للشراء في أسواق مختارة بأوروبا، مثل فرنسا وألمانيا، بلون Mocha Mousse، وهو لون Pantone لعام 2025. وقد ظهرت أولى الأخبار عن هذا اللون الجديد في يوليو الماضي، دون تحديد موعد للإطلاق، لكننا اليوم نعلم أنه متاح للشراء رسميًا.

مع طرح لون Mocha Mousse الجديد، يمكن الآن شراء Motorola Edge 60 Fusion في أوروبا بأربعة ألوان مختلفة، هي Pantone Zephyr وPantone Slipstream وPantone Amazonite إلى جانب اللون الجديد. من الجدير بالذكر أن الهند تمتلك لونًا حصريًا خاصًا بها هو Pantone Mykonos Blue، الذي أُعلن عنه في يونيو.

يتوفر هاتف Motorola Edge 60 Fusion بلون بني Mocha Mousse في تكوين واحد فقط يضم 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من مساحة التخزين، ويمكن شراؤه الآن عبر موقع موتورولا في فرنسا بسعر 349.99 يورو، ومن موقع موتورولا في ألمانيا بسعر 329.99 يورو. كما

يحصل المشترون في كلا السوقين على سماعة Moto Buds مجانية قيمتها 59.99 يورو، فقط عليهم إضافة السماعات إلى عربة التسوق أثناء شراء الهاتف.

