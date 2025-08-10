تكنولوجيا: تراجع احتمالات زيادة سعر PS5 بعد انتقال إنتاجه من الصين لتفادي الرسوم الجمركية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الصين في وقت مبكر من 2025، ظهرت مخاوف من أن رفع سعر جهاز PS5 سيكون أمرًا حتميًا.

ورغم أن سوني رفعت سعر الجهاز في بعض المناطق خلال أبريل، فإن اللاعبين في أمريكا الشمالية لم يتأثروا. مؤخرًا، أوضح المدير المالي لين تاو أن احتمالية حدوث زيادات إضافية في الأسعار قد تراجعت، خاصة بعد أن نقلت الشركة جزءًا من إنتاج الجهاز إلى خارج الصين، ما خفف تأثير الرسوم الجمركية.

في إحاطة مالية سجلها حساب Genki_JPN على وسائل التواصل الاجتماعي، قال تاو: “بالنسبة لأجهزة الكونسول، نقلنا الإنتاج بالفعل. وإذا أضفنا الملحقات، فسنكمل نقلها إلى خارج الصين بحلول نهاية النصف الأول من العام. الأجهزة المباعة في الولايات المتحدة يتم تصنيعها الآن خارج الصين”. وأكد أن إنتاج ملحقات PS5 سيغادر الصين قريبًا أيضًا.

هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية نينتندو التي بدأت تصنيع أجهزة Switch 2 في فيتنام. ورغم أن فيتنام تخضع حاليًا لرسوم جمركية أمريكية، أطلقت نينتندو جهازها الجديد دون تغيير السعر، لكنها لاحقًا رفعت أسعار ملحقات Switch وSwitch 2.

مع ذلك، لا يعني هذا أن سعر PS5 سيظل ثابتًا إلى الأبد. سوني تعترف بأن التغيرات الاقتصادية قد تدفع إلى زيادة الأسعار مستقبلًا، خاصة مع اعتماد القرار على الأرباح السنوية وردود فعل المستهلكين.

وقد جاءت تصريحات تاو بالتزامن مع إعلان الشركة عن رفع توقعات أرباحها السنوية بنسبة 4%، بعد أن باعت وحدات PS5 بزيادة مماثلة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

في الوقت نفسه، أشار نائب الرئيس الأول في سوني، ساداهيكو هاياكاوا، إلى أن الشركة ستصبح أقل اعتمادًا على الأجهزة كعنصر أساسي في أعمالها، وهو ما يتماشى مع الشائعات حول انخفاض عدد الألعاب الحصرية للبلايستيشن.

ويرى بعض اللاعبين أن غياب الحصريات القوية على PS5 قد يدفعهم إلى التوجه نحو الحاسب أو Switch 2، لكن سوني قد تستفيد من ضعف المنافسة، خاصة مع تراجع مبيعات Xbox بشكل ملحوظ.

