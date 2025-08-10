تكنولوجيا: الكشف عن الاسم الرمزي المستوحى من الحلويات في اندرويد 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت تقارير موثوقة أن اندرويد 17 يحمل الاسم الرمزي الداخلي “Cinnamon Bun”. المعلومة جاءت من مصدر داخل جوجل، وتم الكشف عنها أولًا عبر Android Authority.

منذ إصدار اندرويد الأول، اعتادت جوجل اختيار أسماء مستوحاة من الحلويات للإصدارات المختلفة، سواء كانت علنية أو للاستخدام الداخلي فقط، مثل Cupcake وKitKat وPie وحتى Vanilla Ice Cream في اندرويد 15، وBaklava في اندرويد 16.

قد يتساءل البعض عن سبب اختيار اسم يبدأ بحرف C بدلًا من حرف W الذي يفترض أن يتبع اندرويد 16. التفسير يعود إلى أن جوجل انتقلت مؤخرًا إلى نموذج تطوير جديد يُعرف باسم “Trunk Stable”، حيث يتم العمل على فرع رئيسي واحد مستقر، مع إخفاء الميزات الجديدة خلف مفاتيح تفعيل حتى تصبح جاهزة.

هذا التغيير أدى إلى إعادة ضبط نظام معرفات البناء (Build ID) في اندرويد 14، ليبدأ بحرف A في 2024، ثم B في 2025 مع اندرويد 16 (Baklava)، والآن جاء دور حرف C في 2026 مع اندرويد 17، فوقع الاختيار على “Cinnamon Bun” بدلًا من إعادة استخدام أسماء قديمة مثل Cupcake.

ورغم أن هذه الأسماء لم تعد تُستخدم في العلامة التجارية العامة للنظام، فإنها ما زالت تحمل طابعًا تقليديًا ممتعًا داخل بيئة التطوير. من المتوقع أن يصل اندرويد 17 في يونيو 2026.

المصدر