تكنولوجيا: هاتف هواوي Mate 80 RS قادم بشاشة OLED مزدوجة الطبقة وهيكل من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب الإصدارات المعتادة من سلسلة Mate مثل النسخة العادية ونسخة Pro، اعتادت هواوي على طرح إصدار خاص محدود يحمل علامة RS، ليكون بمثابة عرض لقدراتها التقنية المتقدمة.

وهذا العام، تشير التسريبات إلى أننا سنرى هاتف Mate 80 RS، الذي من المتوقع أن يكون جوهرة سلسلة هواوي القادمة.

وفقًا للمعلومات المتداولة، سيحمل الهاتف شاشة OLED مزدوجة الطبقة، وهي التقنية التي ظهرت لأول مرة العام الماضي مع Mate 70 RS Ultimate.

وكما يوحي اسمها، تعتمد هذه التقنية على دمج طبقتين من الـ OLED فوق بعضهما، ما يمنح سطوعًا أعلى وعمرًا أطول للشاشة، رغم تكلفتها العالية في التصنيع. ومن المحتمل أن تضيف هواوي تحسينات إضافية على هذه التقنية هذا العام.

أما من حيث التصميم، فيبدو أن Mate 80 RS سيأتي بإطار من التيتانيوم، على غرار سابقه. ورغم عدم التأكيد على ما إذا كان من نفس نوع التيتانيوم اللامع الذي استخدم في Mate 70 RS Ultimate، إلا أنه من المرجح أن يقدم خامة أو جودة أفضل.

فيما يتعلق بالمواد، تشير التسريبات إلى أن الجهة الخلفية للهاتف ستمنح إحساسًا يشبه السيراميك، رغم أنها غالبًا ستكون مصنوعة من الزجاج المعالج بطريقة خاصة وليست من السيراميك الفعلي.

وفي جانب الكاميرا، من المتوقع أن يشهد الهاتف ابتكارًا جديدًا في العدسة المقربة (Telephoto)، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستضيف هواوي نظام تبريد نشط بمروحة داخلية في Mate 80 RS، كما تردد بشأن Mate 80 وMate 80 Pro؟ الإجابة سنعرفها عند الإعلان الرسمي.

