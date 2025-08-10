انت الان تتابع خبر من يربح المليون؟ شركات سيارات تحقق المليون دولار أسرع من شرب فنجان القهوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فوفقًا لبيانات الإيرادات السنوية المجمعة لعدد من كبار المصنعين في قطاع السيارات، تكشف أرقام مذهلة مدى ضخامة هذا القطاع، وسرعة تدفق الأموال فيه.

1- تويوتا – مليون دولار كل أقل من دقيقتين



تتصدر تويوتا المشهد، حيث تُحقق ما يعادل مليون دولار من الإيرادات كل أقل من دقيقتين. وهي من أكثر الشركات مبيعًا وانتشارًا عالميًا.

2- فولكس فاجن – مليون دولار كل أقل من دقيقتين



تسير مجموعة فولكس فاجن بنفس معدل تويوتا تقريبًا، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات السيارات من حيث الإيرادات.

3- ستيلانتيس – مليون دولار كل دقيقتين ونصف



تشمل المجموعة علامات شهيرة مثل جيب، بيجو، وألفا روميو. وتحقق مليون دولار من الإيرادات كل دقيقتين ونصف تقريبًا.

4- مرسيدس-بنز – مليون دولار كل 3 دقائق



رغم تركيزها على الفخامة، تحقق مرسيدس مليون دولار كل ثلاث دقائق فقط، مما يثبت قوتها السوقية العالمية.

5- بي إم دبليو – مليون دولار كل 3.5 دقائق



تحتاج مجموعة BMW إلى ثلاث دقائق ونصف للوصول إلى المليون، وهو معدل قوي بالنسبة لشركة تركز على الجودة والرفاهية.

6- هيونداي – مليون دولار كل 4.5 دقائق



الشركة الكورية الجنوبية تحقق مليون دولار كل أربع دقائق ونصف تقريبًا، مستفيدة من توسّعها في الأسواق العالمية.

7- تيسلا – مليون دولار كل 5.5 دقائق



رائدة السيارات الكهربائية، تيسلا، تضيف مليون دولار إلى إيراداتها كل خمس دقائق ونصف، رغم طبيعة سوقها المختلفة.

8- BYD – مليون دولار كل 6 دقائق



العلامة الصينية الصاعدة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة تصل إلى المليون كل ست دقائق تقريبًا.

9- أودي – مليون دولار كل 7.5 دقائق



أودي تظل ضمن نطاق الأرقام المنطقية مقارنة بالعمالقة، وتحقق مليون دولار من الإيرادات كل سبع دقائق ونصف.

10- بورشه – مليون دولار كل 8 دقائق



علامة بورشه الفاخرة تحتاج ثماني دقائق لتحقيق المليون، وهي توازن بين الأداء العالي والحصرية.

11- فيراري – مليون دولار كل ساعة ونصف



رمز الترف الإيطالي، تحقق مليون دولار كل ساعة ونصف، بسبب محدودية الإنتاج والتركيز على التفرد والجودة العالية.

12- لامبورغيني – مليون دولار كل ساعتين ونصف

تأخذ وقتًا أطول من فيراري، بحوالي ساعتين ونصف للوصول إلى المليون، وذلك لنفس الأسباب المتعلقة بالحصرية والحرفية.