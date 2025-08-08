انت الان تتابع خبر أغلى السيارات مبيعًا في عام 2024: عندما تتحوّل السرعة والفخامة إلى أرقام فلكية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في هذا العام، تجاوزت بعض السيارات حدود المنطق في أسعارها، لتتحول من مجرد وسائل تنقّل إلى قطع فنية نادرة تُباع بملايين الدولارات. معاً سنقوم بجولة سريعة على أغلى السيارات التي بيعت في 2024، والأسباب التي جعلت أسعارها ترتفع إلى هذا الحد!

هذه السيارة الأسطورية بيعت في مزاد علني بمبلغ خيالي. لماذا؟، وتحمل تاريخاً مشرفاً في سباقات لومان. محركات كلاسيكية، وتصميم لا يُنسى، وسجل ناصع… مزيج لا يُقاوم لهواة الاقتناء.

2- بوجاتي لا فواتور نوار – السعر: 19.5 مليون دولار



سيارة فريدة من نوعها صُنعت لمشتري واحد فقط، تحمل اسم "السيارة السوداء". زودت بمحرك W16 بقوة 1500 حصان، وتصميم أشبه بتحفة نحتية. ببساطة… لا يوجد منها إلا واحدة، ولهذا ارتفع السعر بهذا الشكل الجنوني.

3- رولز رويس بوت تيل – السعر: 28 مليون دولار



نعم، السعر يتجاوز الخيال، ولكن رولز رويس صنعت هذه السيارة حسب الطلب بالكامل، بمشاركة المالك في أدق التفاصيل… من تصميم السقف إلى أماكن أدوات الطعام في الخلف. رفاهية لا تُقارن.

من الطبيعي القول: هل تستحق السيارات هذه الأرقام؟ بالنسبة لهواة الاقتناء، القيمة ليست في السعر فقط، بل في القصة التي ترويها كل سيارة… محرك، تصميم، تراث، وذكريات. عام 2024 أثبت مرة أخرى أن عالم السيارات الفاخرة لا حدود له.