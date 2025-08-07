تكنولوجيا: آيفون 18 سيستخدم مستشعرات كاميرا من سامسونج وسط ضغوط ترامب لنقل التصنيع إلى أمريكا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الشرائح الإلكترونية في المستقبل، ما دفع شركة أبل إلى اتخاذ خطوات استباقية لتجنب هذه الرسوم عبر توسيع نطاق تصنيع مكونات أجهزتها داخل الولايات المتحدة.

وللتأقلم مع هذه السياسات الجديدة، أكدت أبل رسميًا أن أغطية الزجاج الخاصة بجميع هواتف iPhone وساعات Apple Watch التي تُباع حول العالم، سيتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.

كما كشفت صحيفة Financial Times أن أبل تخطط لبدء استخدام مستشعرات كاميرا مصنوعة محليًا من قِبل شركة Samsung Semiconductor، وذلك ابتداءً من سلسلة iPhone 18.

سيتم تصنيع هذه المستشعرات في مصنع سامسونج بولاية تكساس، باستخدام تقنيات تصنيع جديدة كليًا في مجال الشرائح.

ورغم أن أبل لم تفصح حتى الآن عن تفاصيل تقنية دقيقة، تشير المعلومات إلى أن سامسونج ستنتج مستشعرات صور مكدّسة مكوّنة من ثلاث طبقات، ستظهر لأول مرة في هاتفي iPhone 18 وiPhone 18 Pro.

وهذا التحول يعني أن أبل، ولأول مرة في تاريخها، ستتخلى عن استخدام مستشعرات الكاميرا من سوني، التي كانت تُنتج سابقًا في مصانع TSMC في اليابان.

ويأتي هذا التغيير ضمن خطة ضخمة تهدف إلى استثمار 600 مليار دولار لنقل أجزاء من سلسلة توريد آيفون إلى الولايات المتحدة، بهدف تقليل الاعتماد على التصنيع الخارجي وتفادي الرسوم الجمركية الجديدة.

وأكدت أبل أن المكونات المصنوعة في أمريكا سيتم استخدامها في هواتف تُباع عالميًا، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنه لا توجد حالياً خطط لنقل تصنيع المكونات الأشد تعقيدًا والأعلى تكلفة (مثل الشاشة أو المعالج) إلى الولايات المتحدة.

