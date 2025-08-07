تكنولوجيا: RedMagic Astra: قوة جبّارة في تصميم صغير!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدثت RedMagic نقلة نوعية في عالم الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب بإطلاقها لجهاز RedMagic Astra، الذي يوازن بين التصميم المضغوط والأداء الفائق. رغم حجمه الصغير، إلا أن Astra يأتي بمواصفات رائدة تجعله منافسًا قويًا حتى لأكبر الأجهزة.

أبرز المواصفات:

الشاشة: OLED مقاس 9.06 إنش بدقة 2400×1504 ومعدل تحديث 165Hz وسطوع يصل حتى 1600 شمعة.

المعالج: Snapdragon 8 Elite بتردد يصل إلى 4.32GHz مع معالج رسوميات Adreno 830.

الذاكرة والتخزين: خيارات من 12GB RAM و256GB إلى 24GB RAM و1TB.

نظام التشغيل: RedMagic OS 10.5 المبني على Android 15.

البطارية: 8200mAh بعمر ممتاز يتفوق على جميع المنافسين بنفس الفئة.

السعر: يبدأ من 499 دولار ويصل إلى 899 دولار لأعلى نسخة.

الحكم النهائي:

RedMagic Astra هو الخيار المثالي لمحبي ألعاب الأندرويد الذين يبحثون عن تجربة لعب متنقلة بدون التنازل عن الأداء. رغم بعض التضحيات، إلا أن القوة الكامنة في هذا الجهاز، خاصة عند ربطه بشاشة خارجية، تجعله جهازًا مذهلًا بالفعل.

ملخص سريع: