تكنولوجيا: تسريب: جهاز OnePlus اللوحي المخصص للألعاب سيأتي بمعالج كوالكوم الرائد الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات سابقة أن OnePlus تعمل على جهاز لوحي مخصص للألعاب بحجم صغير، دون الإشارة إلى نوع المعالج حينها. لكن في تسريب جديد، ظهر الآن أن الجهاز المرتقب سيعتمد على معالج من كوالكوم.

وفقًا للمسرب Smart Pikachu على منصة Weibo، من المتوقع أن تستخدم OnePlus معالج Snapdragon 8 Elite 2 في جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب. ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هذا المعالج رسميًا في نهاية شهر سبتمبر.

وتشير التسريبات إلى أن المعالج سيحقق قفزة كبيرة في الأداء مقارنة بسابقه، حيث يُتوقع أن يتجاوز حاجز الـ4 ملايين نقطة على منصة AnTuTu. للمقارنة، جهاز RedMagic Astra الذي يتصدر حاليًا ترتيب الأداء على AnTuTu لأجهزة التابلت، سجل نحو 2.8 مليون نقطة فقط.

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى، فقد ذكرت التسريبات السابقة أن الجهاز سيأتي بشاشة قياسها حوالي 8 بوصات، بدقة 3K، ومعدل تحديث يبلغ 165 هرتز، مما يجعله مناسبًا جدًا للألعاب.

كما أوضح نفس المصدر أن الشركة تعمل على تطوير جهاز لوحي آخر بمعالج كوالكوم الرائد نفسه، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول هذا الجهاز حتى الآن.

وللتذكير، أحدث جهاز لوحي رائد من OnePlus حاليًا هو OnePlus Pad 3، والمتوفر عالميًا منذ يونيو بسعر 699 دولار أمريكي تقريبًا.

يأتي هذا الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 13.2 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية ضخمة بسعة 12,140 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

مع ذلك، يجدر التنويه بأن OnePlus لم تؤكد رسميًا أية معلومات بشأن أجهزتها اللوحية القادمة، وبالتالي يُنصح بالتعامل مع هذه التسريبات بحذر إلى حين صدور إعلان رسمي من الشركة.

المصدر