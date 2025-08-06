انت الان تتابع خبر التكنولوجيا والفخامة.. هاتف مرصع بالكريستال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولمن يشعرون بأن هواتفهم ليست مميزة بما يكفي، قررت شركة موتورولا بالتعاون مع سواروفسكي إطلاق هاتف Razr المتطور، والمرصع بكريستالات سواروفسكي المبهرة.

ويتميز هذا الجهاز بلمسة نهائية لامعة مستوحاة من الجلد بنمط مبطن ثلاثي الأبعاد بلون PANTONE Ice Melt، ويعرض 35 كريستالة سواروفسكي موضوعة بدقة يدويًا، بما في ذلك كريستالة واحدة أكبر حجمًا ذات 26 وجهًا على المفصلة.

المجموعة الرائعة

وسيبلغ سعر Pantone Ice Melt حوالي 1000 دولار أمريكي، وسيتضمن أيضًا زوجًا من سماعات Moto Buds Loop التي تم تصميمها لتبدو كقطعة مجوهرات، وهي مناسبة تمامًا للهاتف بفضل لمسة سواروفسكي.

وتطلق موتورولا على هذه المجموعة اسم "المجموعة الرائعة"، مع العلم أنه عادةً ما يكلف هاتف موتورولا Razr العادي 700 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر زوج من سماعات Moto Buds Loop حوالي 300 دولار، لذا فإن باقة الـ 1000 دولار أمريكي تعني ببساطة بلورات كريستال مجانية.

المواصفات التقنية

يعد إصدار Pantone Ice Melt، نسخة محسنة من تصميم الطراز الأساسي لهاتف Razr، ويحتفظ بالشاشة الخارجية مقاس 3.6 بوصة نفسها، وشاشة AMOLED الرئيسة القابلة للطي مقاس 6.9 بوصة، ومعالج mediatek Dimensity 7400X، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير/ ساعة، وكاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابكسل.

وصرحت موتورولا أن هذا الإصدار هو مجرد بداية لمجموعات موتورولا الفاخرة، لذا نتوقع رؤية المزيد من التعاونات المختارة لاحقًا.

وقالت موتورولا إن هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود ستتوفر في معظم الأسواق العالمية.

