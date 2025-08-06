تكنولوجيا: نينتندو تمنع ظهور ألعابها في فعالية خيرية للسبيد ران باليابان بعد تحذيرها للمنظمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف نينتندو جيدًا مدى انتقادها لطريقة عرض صناع المحتوى لألعابها، لكن الأمر يصبح أكثر جدية عندما يتعلق بمبادرات خيرية.

في شهر يونيو الماضي، أُزيلت فجأة جميع ألعاب نينتندو من جدول فعاليات سبيد ران في اليابان، بعدما حذرت الشركة منظمي حدث RTA Summer 2025 بعدم عرض أي لعبة دون الحصول على إذن مسبق.

سيُقام حدث RTA بين 9 و15 أغسطس في اليابان، حيث اعتادت ألعاب نينتندو الشهيرة مثل Super Mario 64 أن تكون من أبرز العروض.

ومع ذلك، أُجبر المنظمون، بحسب تقرير Automaton، على البحث عن بدائل سريعة بعد طلب نينتندو في 13 يونيو تقديم طلب إذن لكل لعبة على حدة. وبسبب ضيق الوقت، قررت RTA تأجيل عودة ألعاب نينتندو إلى فعاليات مستقبلية.

ويرى البعض أن RTA ربما كانت ستتجنب تدخل محامي نينتندو لو لم تُعتبر كيانًا قانونيًا في اليابان، حيث إن كونها منظمة غير ربحية لا يحميها من المساءلة القانونية.

ومع ذلك، يستمر اللاعبون الموهوبون في إنجاز الألعاب بسرعة، بينما تُخصص عائدات المشاهدة للأعمال الخيرية.

تجدر الإشارة إلى أن نينتندو غالبًا ما تعترض على طريقة بث ألعابها، مفضلة التحكم في التسويق عبر فعالياتها الرسمية مثل Nintendo Direct أو تطبيق Nintendo Today!. ومع ذلك، يركز لاعبو السبيد ران على ألعاب قديمة ويستخدمون أحيانًا ثغرات لتحقيق أوقات قياسية.

حتى الآن، لم تؤثر هذه القيود على فعالية Games Done Quick (GDQ) الشهيرة في الولايات المتحدة، والتي شملت نسختها الأخيرة في يوليو عدة ألعاب من سلسلة Zelda وألعاب نينتندو أخرى. وكان هناك اعتقاد سائد بأن نينتندو لن تتدخل في فعاليات خيرية، لكن الجدل الأخير جعله موضع شك.

المصدر