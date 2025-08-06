تكنولوجيا: نماذج OpenAI مفتوحة المصدر الجديدة تعمل مباشرة على حاسبك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI عن طرح نموذجين مفتوحي المصدر هما gpt-oss-120b و gpt-oss-20b، في أول خطوة من هذا النوع منذ إطلاق GPT-2 عام 2019.

يأتي gpt-oss-120b بـ117 مليار مُعامل ويتطلب 80 جيجابايت من VRAM، بينما يضم gpt-oss-20b نحو 21 مليار مُعامل ويعمل على بطاقة رسومية بسعة 16 جيجابايت فقط.

ويُتاح كلاهما برخصة Apache 2.0 المرنة عبر منصة Hugging Face، مع دعم للنشر على منصات مثل Azure و AWS و Hugging Face و Together AI.

أظهرت الاختبارات أن gpt-oss-120b حقق أداءً مماثلًا لـ o3 و o4-mini، متفوقًا على o3-mini خاصة في الرياضيات والاستفسارات الطبية، بينما قدم gpt-oss-20b نتائج قريبة من نفس المستوى.

ومع ذلك، بيّنت OpenAI أن النموذجين يعانيان من معدل هلاوس أعلى مقارنة بنماذج الاستدلال.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتمكين المؤسسات الصغيرة والأسواق الناشئة من الاستفادة منه.

المصدر