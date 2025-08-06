تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن Razr مرصع بسواروفسكي مع Buds Loop باللون الأبيض الجليدي من بانتون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن إطلاق مجموعة Brilliant الجديدة بالتعاون مع دار المجوهرات الشهيرة سواروفسكي. تضم المجموعة جهازين حصريين هما Razr 2025 المعروف أيضًا باسم Razr 60، وسماعات الأذن اللاسلكية Moto Buds Loop، وكلاهما يأتي مرصعًا بكريستالات سواروفسكي وبلون بانتون الأبيض الجليدي (Ice Melt) المحدود الإصدار.

يتميز هاتف Razr 2025 بظهر مصمم بنمط مبطن تتوزع حوله 35 كريستالة من سواروفسكي تم تثبيتها يدويًا بعناية. كما يزدان المفصل بكريستالة كبيرة مقطوعة بدقة تضم 26 وجهًا لامعًا، بينما تأتي أزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيمن مستوحاة من تصميم الكريستال. ولإبراز هذا التصميم الفريد، تضيف موتورولا علبة شفافة يمكن ارتداؤها كحقيبة كروس.



أما سماعات Buds Loop فتأتي مزودة بكريستالات سواروفسكي على خطافات الأذن، وتدعم وحدات تشغيل بقياس 12 ملم مع ضبط صوتي من Bose وتقنية الصوت المكاني، فضلًا عن عمر بطارية يصل إلى 37 ساعة من الاستخدام.

وتُطرح مجموعة Brilliant بكميات محدودة بسعر 999 دولارًا فقط، يشمل الهاتف وسماعات Buds Loop معًا. وتبدأ المبيعات في 7 أغسطس بالولايات المتحدة عبر موقع موتورولا الرسمي والمتاجر الشريكة.

