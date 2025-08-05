تكنولوجيا: معالج Dimensity 9500 قد يرفع كفاءة الرسوميات بنسبة 40%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أبريل الماضي، ظهرت تسريبات تفيد بأن معالج MediaTek Dimensity 9500 القادم سيأتي مع وحدة معالجة رسوميات Immortalis-Drage توفر استهلاكًا أقل للطاقة وتحسنًا في تقنية تتبع الأشعة.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، شارك المسرب Ice Universe بعض التفاصيل الجديدة.

ووفقًا له، ستزيد وحدة معالجة الرسوميات من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تزيد عن 40% مقارنةً بالجيل السابق. كما يُتوقع أن تُسوّق هذه الوحدة تحت اسم Mali-G1-Ultra MC12، مع تردد يصل إلى 1.0 جيجاهرتز.

أما المعالج المركزي فسيتكون من نواة Cortex-X930 واحدة بتردد 3.23 جيجاهرتز، وثلاثة أنوية Alto بتردد 3.03 جيجاهرتز، بالإضافة إلى أربعة أنوية Gelas تعمل بتردد 2.23 جيجاهرتز.

وبخصوص الأداء، شهدت وحدة معالجة الرسوميات تحسنًا ملحوظًا في مهام تتبع الأشعة، حيث ارتفع الأداء بنسبة تصل إلى 40%، مما سيمكنها من تشغيل ألعاب تتبع الأشعة بمعدل 100 إطار في الثانية أو أكثر.

من المتوقع أن يكشف MediaTek عن هذا المعالج الرائد قبل إصدار Snapdragon 8 Elite 2، أي قبل نهاية سبتمبر، ما يمهد الطريق لإعلانات هواتف رائدة جديدة.

وعلى صعيد آخر، شهدت محاكاة ألعاب الكمبيوتر على معالجات Mali الخاصة بمعمارية ARM تحسنًا كبيرًا مؤخرًا، مما يثير الفضول لرؤية أدائها مع Dimensity 9500 الأقوى.

كما سيُستخدم هذا المعالج الرسومي في شرائح أخرى، وقد يؤثر ذلك على توجهات شركات مثل سامسونج التي قد تتخلى عن AMD، وجوجل التي قد تنتقل إلى معالج Imagination في Tensor G5.

المصدر