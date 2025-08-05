تكنولوجيا: شائعة: تأجيل إطلاق جهاز آيباد القابل للطي من أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزايدت مؤخرًا الشائعات حول نية أبل إطلاق أول آيفون قابل للطي في أواخر عام 2026 أو مطلع 2027 على أبعد تقدير.

وفي الوقت نفسه، جرى تداول الكثير من الأنباء عن جهاز آيباد (أو حتى ماك) بشاشة قابلة للطي بحجم 18.8 بوصة، حيث كان يُعتقد في فترة ما أنه سيكون أول جهاز من أبل بتقنية الشاشة القابلة للطي يصل إلى الأسواق.

لكن يبدو أن الصورة تغيّرت الآن. فبحسب تقرير جديد من المحلل جيف بو في شركة GF Securities، قررت أبل تأجيل هذا الجهاز داخليًا، ما يعني أنه لن يدخل مرحلة الإنتاج الضخم في الربع الرابع من 2026 كما كان متوقعًا، وبالتالي لن يُطرح في 2027 كما أشارت بعض التسريبات السابقة. ولم يوضّح بو المدة التي سيستغرقها هذا التأجيل.

من جانبه، يرى مارك جورمان من بلومبرج، المعروف بدقة معلوماته حول أبل، أن جهاز آيباد القابل للطي قد لا يظهر قبل عام 2028، بل مع شاشة أكبر تصل إلى 20 بوصة.

ولا يزال الغموض يكتنف ما إذا كان الجهاز سيحمل اسم آيباد أو ماك، إلا أن المؤكد أنه سيكون أكبر حجمًا من الآيفون القابل للطي، فيما يظل نظام التشغيل تفصيلًا ثانويًا نظرًا لبُعد موعد الإطلاق المتوقع.

