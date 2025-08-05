تكنولوجيا: تسريب نماذج أولية نادرة من Surface Duo تعمل بنظام ويندوز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور جديدة عن النماذج الأولية لمشروع أندرومايدا من مايكروسوفت، وذلك بعد سنوات من إلغائه. وقد ظهرت هذه النماذج على موقع GooFish الصيني، لتُظهر عدة ألوان من بينها إصدار بلونين لم يصل أبدًا إلى نسخ Surface Duo أو Surface Duo 2 النهائية.

ويبدو أن جميع هذه النماذج تعود إلى الفترة ما بين عامي 2017 و2018. ووفقًا لموقع Windows Central، كانت مايكروسوفت تطوّر مشروع أندرومايدا بنظام Windows Core OS، الذي أوقفت تطويره لاحقًا أيضًا.

وبالنظرة الأولى، يشبه الجهاز سلسلة Surface Duo من حيث التصميم المكوّن من شاشتين متصلتين بمفصلين، مع وجود فراغ ملحوظ بين الجزأين.

اللافت أن النماذج تضمنت كاميرا خلفية، وهي ميزة لم تضفها مايكروسوفت إلا في Surface Duo 2. والأكثر إثارة للاهتمام، أن التصميم احتوى على تجويف مخصص لتموضع الكاميرا عند طي الجهاز للخلف، ما يعني أن مايكروسوفت كانت قد وجدت حلًا لإحدى مشاكل التصميم في Surface Duo 2 قبل ظهوره بسنوات.

كما صُمم الجهاز ليكون تجربة تعتمد على القلم في المقام الأول، على عكس سلسلة Surface Duo النهائية. وكان من المقرر أن يدعم شحن Surface Slim Pen لاسلكيًا، إضافة إلى مستشعر خلفي أحادي اللون لمسح الأجسام ثلاثية الأبعاد.

كذلك احتوت النماذج على إطار معدني، لكن مايكروسوفت ألغت هذه الميزات مع الانتقال إلى تطوير Surface Duo الأصلي.

المصدر