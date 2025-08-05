تكنولوجيا: سبوتيفاي تعلن عن رفع أسعار اشتراك Premium من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سبوتيفاي عن جولة جديدة من رفع أسعار خطط Premium لمشتركيها حول العالم. وسيتم إخطار المستخدمين في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر البريد الإلكتروني قريبًا، في حين لم تكشف الشركة عن جميع الدول التي ستشملها الزيادة.

وقد تأكد بالفعل تطبيق الزيادة في عدد من أسواق الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، حيث ارتفع الاشتراك بمقدار يورو واحد ليبدأ الآن من 11.99 يورو. وسيلحظ المشتركون الحاليون هذه الزيادة في فاتورة الشهر القادم.

تأتي هذه الخطوة بعد تقرير سبوتيفاي المالي للربع الثاني، الذي أظهر استمرار نمو عدد مشتركي Premium ليصل إلى 276 مليون مشترك، رغم أن المنصة أخفقت في تحقيق توقعات الأرباح بفارق 100 مليون دولار.

