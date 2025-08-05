تكنولوجيا: تسريب يثير الجدل حول خفض دقة شاشة Oppo Find X9 Ultra مقارنة بـ Find X8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل أوبو حاليًا على تطوير أحد هواتفها الرائدة الجديدة مع تغييرات ملحوظة في تقنية الشاشة مقارنة بسابقه Find X8 Ultra.

ووفقًا للتسريب الذي نشره Digital Chat Station، لن يأتي Find X9 Ultra بشاشة مسطحة بدقة 2K كما في الجيل السابق، وهي الميزة التي ساعدت Find X8 Ultra في التميز عن هواتف منافسة مثل Samsung Galaxy S25 Ultra، بل سيعتمد دقة أقل تبلغ 1.5K، ما يستلزم استخدام لوحة جديدة تمامًا.

وللتوضيح، تُستخدم عادةً تسمية 1.5K للإشارة إلى دقة 1220p أو ما يعادلها في عالم هواتف اندرويد.

ورغم الانخفاض في الدقة، يُتوقع أن تستفيد الشاشة الجديدة من تقنية Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LIPO)، التي تُسهم في تقليل حواف الشاشة بشكل أكبر مقارنة بالأجيال السابقة. الجدير بالذكر أن Find X8 Ultra قد تميز بالفعل بحواف رفيعة للغاية، كما أوضحنا في مراجعتنا له هذا الربيع.

وبالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن أوبو ستزوّد Find X9 Ultra بمستشعر بصمة فوق صوتي ومعالج Snapdragon 8 Elite 2 الذي يحمل الاسم الرمزي SM8850 من كوالكوم.

ومع ذلك، أشار Zhou Yibao، أحد مسؤولي أوبو، إلى أن التوقعات التي نشرها Digital Chat Station غير دقيقة، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حتى الآن. لذا، يُنصح بالتعامل مع هذه التسريبات بحذر وانتظار المعلومات الرسمية.

المصدر