محللو الأخبار والصحفيون.. قائمة بـ40 وظيفة سيحل محلها الذكاء الاصطناعي

بغداد - ياسين صفوان - وتتزامن هذه القائمة مع موجة من التسريحات الموسعة التي شهدتها الشركات التقنية الكبرى مثل أمازون التي أعلن مديرها التنفيذي اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في سبيل خفض العمالة الموجودة بها.كما أعلنت مايكروسوفت خلال الشهور الماضية فقدان 15 ألف وظيفة بسبب اعتمادها المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يجعل قائمة الشركات للوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر واقعية.

ويوضح تقرير مايكروسوفت الوظائف التي يمكن أداءها باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية ودون الانتظار لظهور أي نماذج مستقبلية، ويقسم هذه الوظائف بناء على درجات للوظيفة الأقرب للذكاء الاصطناعي.

وتأتي الوظائف الكتابية -ومنهم المترجمون والكتاب والمؤرخون- في مقدمة الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصاحبة النسبة الأعلى في القرب من مزايا الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن هذه الوظائف هي الأكثر عرضة للاستبدال.

وتأتي وظائف المبيعات وخدمة العملاء في المرتبة الثانية مع الوظائف الأكثر ارتباطا بالذكاء الاصطناعي، ثم الوظائف المكتبية والعلمية المتعلقة بالحاسوب أو الأرقام بشكل عام.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت أكدت أن وجود الوظائف في هذه القائمة لا يعني استبدالها مباشرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها معرضة لخطر الاستبدال بشكل كبير.

وعلى صعيد آخر، أكد التقرير أن بعض الوظائف -مثل المتعقلة بالقطاع الصحي تحديدا- هي الأكثر أمنا من مخاوف الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الوظائف الحرفية التي تحتاج إلى مهارة يدوية لتنفيذ الأعمال.

وتوضح قائمة مايكروسوفت أن التقييم الذي قامت به جرى حصرا على نماذج اللغة العميقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليا، لذا يمكن أن تظهر في المستقبل تقنيات جديدة تهدد مجموعة أخرى من الوظائف.

الوظائف الاكثر ارتباطا بالذكاء الاصطناعي

وفيما يلي القائمة الكاملة للوظائف الأكثر ارتباطا بالذكاء الاصطناعي والمهددة بالخطر منه؛ من الأقرب للذكاء الاصطناعي إلى الأبعد عنه:

المترجمون الفوريون والمترجمون التحريريون

المؤرخون

مضيفو الطائرات

مندوبو مبيعات الخدمات

الكتاب والمؤلفون

ممثلو خدمة العملاء

مبرمجو أدوات الليزر

موظفو المبيعات عبر الهاتف

وكلاء التذاكر وموظفو السفر

المذيعون ومقدمو الراديو

المندوبون العقاريون

معلمو إدارة المزارع والمنازل

مسوقون عبر الهاتف

موظفو الاستقبال

علماء السياسة

محللو الأخبار والمراسلون والصحفيون

علماء الرياضيات

الكتاب التقنيون

المدققون اللغويون والمصححون

المضيفون والمضيفات

المحررون

مدرسو إدارة الأعمال، التعليم ما بعد الثانوي

أخصائيو العلاقات العامة

العارضون ومروجو المنتجات

وكلاء مبيعات الإعلانات

كتبة الحسابات الجديدة

المساعدون الإحصائيون

مسؤولو الإيجارات والاستقبال

علماء البيانات

المستشارون الماليون الشخصيون

أمناء المحفوظات

مدرسو الاقتصاد، التعليم ما بعد الثانوي

مطورو الويب

محللو الإدارة

الجغرافيون

عارضو الأزياء

محللو أبحاث السوق

موظفو اتصالات السلامة العامة

عمال مقاسم التحويل

مدرسو علم المكتبات، التعليم ما بعد الثانوي

