تكنولوجيا: جوجل تسخر من تأخر أبل في ميزات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل للكشف عن هواتفها الجديدة Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold في يوم 20 أغسطس، إلى جانب ساعتها الذكية Pixel Watch 4 وسماعات Pixel Buds 2a.

وقبيل هذا الحدث، ظهرت تسريبات متكررة لهذه الأجهزة، أحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد، بينما لم تتردد جوجل نفسها في إثارة حماس الجمهور من خلال بعض التلميحات الرسمية.

ومؤخرًا، نشرت الشركة مقطعًا تشويقيًا جديدًا عبر قناتها على يوتيوب، يوجّه ضربة مباشرة لأبل. ففي حال لم تتمكن من مشاهدة الفيديو، فهو يتمحور حول تأخر أبل المستمر في إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد الصوت في الفيديو أنه إذا اشتريت هاتفًا جديدًا بسبب ميزة “قادمة قريبًا”، لكنها ظلت “قادمة قريبًا” لمدة عام كامل، فعليك إمّا أن تعيد تعريف كلمة “قريبًا”، أو أن تغيّر هاتفك.

وبطبيعة الحال، تشير جوجل ضمنيًا إلى أن الخيار الأفضل هو الانتقال إلى هاتف بيكسل، خاصة إذا كنت من مستخدمي أبل غير الراضين.

ومع ذلك، ورغم افتراض جوجل وجود عدد من هؤلاء المستخدمين، فإن الحقيقة أن نسبتهم ليست كبيرة بالقدر الكافي لتحدث تأثيرًا ملموسًا على مبيعات هواتفها.

اللافت أيضًا أن الفيديو استخدم نسخة موسيقية من أغنية The Next Episode الشهيرة للدكتور دري وسنوب دوج، في إشارة ذكية على الأرجح؛ إذ إن دري كان قد باع شركة Beats إلى أبل عام 2014. ومن الصعب اعتبار هذا الاختيار مجرد صدفة.

المصدر