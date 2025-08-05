تكنولوجيا: بطارية iPhone 17 Air فائقة النحافة تظهر في أول تسريب مصوّر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدنا الأسبوع الماضي بعض الالتباس بعدما ظهر تقرير يزعم عرض بطارية iPhone 17 Air، قبل أن يتضح لاحقًا أنّ ما تم عرضه كان في الحقيقة خلية خاصة بـ iPhone 17 Pro.

لكن الآن، وبفضل منشور على مدونة Naver الكورية، ظهرت صور حقيقية لبطارية iPhone 17 Air، تكشف عن تصميم مشابه على شكل حرف L، ومغطى بطبقة معدنية من الفولاذ مثل بطارية iPhone 17 Pro.

تُظهر الصور أنّ سُمك بطارية iPhone 17 Air لا يتجاوز 2.49 ملم فقط، بما في ذلك الغلاف المعدني، أي ما يعادل تقريبًا سُمك ثلاث بطاقات ائتمان فوق بعضها.

وكما يتضح في الصورة الثانية، تأتي بطارية 17 Air أنحف بشكل ملحوظ مقارنة ببطارية 17 Pro، وهو ما يبدو ضروريًا لدعم تصميم الهاتف الذي يُتوقع أن يكون أنحف هاتف من أبل حتى الآن بسُمك لا يتعدى 5.5 ملم.

ومع هذا التصميم فائق النحافة، ينخفض بطبيعة الحال حجم البطارية مقارنة بما اعتدنا عليه. فبحسب أحدث التسريبات، تحمل خلية 17 Air سعة تقدّر بحوالي 2,900 مللي أمبير، وهو فارق كبير عن بطارية iPhone 16 Plus (الذي سيستبدله 17 Air) بسعة 4,674 مللي أمبير.

وللمقارنة، فإن آخر جهاز من أبل تضمن بطارية أقل من 3,000 مللي أمبير كان iPhone 13 mini عام 2021، والذي جاء بشاشة 5.4 بوصة فقط، بينما يُشاع أنّ 17 Air سيحمل شاشة ضخمة بحجم 6.9 بوصة.

المصدر