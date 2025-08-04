"زين السعودية" تطلق تقرير الاستدامة للعام 2024 بعنوان "نحو غدٍ جميل ومستدام"

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:30 مساءً كتب شريف احمد - بـ"الابتكار المستدام" تمضي "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، قدماً نحو صناعة أثرٍ حقيقي لمستقبلٍ أكثر إشراقاً للجميع. حيث أطلقت الشركة تقريرها للاستدامة المؤسسية لعام 2024م تحت عنوان "نحو غدٍ جميل ومستدام"، والذي جمع في صفحاته جهود وإنجازات عام من المبادرات والبرامج البيئية والمجتمعية.

ومن خلال هذا التقرير تجسد "زين السعودية" التزامها الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في كافة جوانب عملياتها، بدءاً من البنية التحتية للشبكة والحلول الرقمية، وصولاً إلى تطوير كوادرها البشرية وتعزيز مشاركاتها المجتمعية، في إطار نهجٍ شاملٍ ومتكامل يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والتفكير المبتكر والرعاية البيئية المسؤولة والحوكمة الفعّالة. ويظهر التقرير مواءمة تامة ما بين إستراتيجية "زين السعودية" للاستدامة والمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يبرز هذا التقرير الإنجازات المحققة خلال العام 2024 عبر المحاور الرئيسية الأربعة لإستراتيجية "زين السعودية" للاستدامة المؤسسية وهي: مكافحة التغير المناخي، العمل بمسؤولية، الشمولية، وتمكين جيل الشباب.

وفي تعليقه على إطلاق التقرير، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "الاستدامة بالنسبة لنا ليست مجرد التزام، بل رؤية نعيشها ونترجمها كل يوم عبر ابتكار حلول رقمية تخلق قيمةً للمجتمع والبيئة والاقتصاد. وننطلق في نهجنا من قناعةٍ راسخة بأنَّ النمو الذي يحتضن الجميع هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمعٍ حيوي مزدهر، ولذلك يبقى الإنسان في صميم رحلتنا ومحور اهتمامنا الدائم، إذ نواصل دورنا كممكنٍ لرؤية السعودية 2030، وصناعة أثرٍ يلامس حياة الناس ويساهم في بناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً. ويعكس تقرير العام 2024م قفزةً نوعية في مسيرتنا نحو الاستدامة عبر تبنّي نهج الابتكار المستدام، والمتمثل في رؤيةٍ إستراتيجيةٍ متكاملة تدمج المسؤولية البيئية والمجتمعية في نموذج أعمالنا. وتحفّزنا هذه الرؤية على تحقيق فوائد حقيقية وملموسة في كل جانبٍ من جوانب أعمالنا المختلفة. كما تُجسّد المبادرات والبرامج المتكاملة العديدة التي نفذناها قناعتنا الراسخة بأنَّ الاستدامة ليست وجهة، بل مسيرة متواصلة ونهج عمل لبناء عالمٍ جميل يُسخَّر فيه الابتكار لخدمة البشرية وحماية الكوكب. وسوف نكمل مسيرتنا ونحن ملتزمون بالوفاء بمسؤوليتنا الجوهرية في تشكيل غدٍ رقمي راسخ الأسس وحاضن للجميع”.

للاطّلاع على تقرير أثر الاستدامة اضغط هنا: SustainabilityReport2024-https://zain.sa/AR