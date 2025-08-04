تهدد خصوصية المستخدمين.. OpenAI توقف ميزة مثيرة للجدل في شات جي بي تي

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:49 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" سريعًا عن ميزة جديدة في روبوت الدردشة الشهير شات جي بي تي كانت تتيح للمستخدمين جعل محادثاتهم "قابلة للاكتشاف" من قِبل محركات البحث مثل "جوجل"، وذلك بعد أن أثارت مخاوف واسعة من خرق محتمل للخصوصية وسوء استخدام المعلومات.

وأكد دان ستاكي كبير مسؤولي أمن المعلومات في OpenAI، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فأن الشركة أزالت الميزة بعد تجربة قصيرة الأمد، قائلاً: "رغم أن الفكرة كانت تهدف إلى مساعدة الناس على اكتشاف محادثات مفيدة، فإننا أدركنا أنها قد تؤدي إلى مشاركة غير مقصودة لمعلومات خاصة، ولهذا قررنا سحب الخيار فورًا".

محادثات "حساسة" في نتائج البحث

تزايد مخاوف المستخدمين

وحسب موقع business insider فإن القرار جاء بعد بلاغ من الكاتبة التقنية لويزا جاروفسكي التي نشرت على منصة "إكس" أن محادثات حساسة أجراها مستخدمون مع ChatGPT أصبحت ظاهرة على جوجل، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة وتحذيرات من خبراء الخصوصية.

ورغم أن الميزة تطلبت من المستخدمين تفعيل خيار "اجعل هذه المحادثة قابلة للاكتشاف" يدويًا، فإن مخاوف المستخدمين تزايدت من أن البعض قد يفعل ذلك دون وعي كامل بالتبعات، ما يجعل معلوماتهم – التي قد تتضمن مشكلات صحية، نفسية، أو آراء حساسة – متاحة للجميع عبر البحث.



خطوة لتدارك الخطأ

وفي استجابة سريعة، أعلنت OpenAI أنها بدأت بإزالة جميع المحادثات المفهرسة من نتائج محركات البحث، وأن الميزة لن تكون متاحة بعد الآن لجميع المستخدمين ابتداءً من صباح اليوم التالي.

ورغم أن الروابط التي جرى إنشاؤها لم تكن تكشف عن أسماء المستخدمين أو بيانات حساباتهم، فإن بعض محتوى المحادثات كشف عن تفاصيل شخصية أو مثيرة للجدل، ما فتح بابًا لتساؤلات قانونية حول استخدام هذه البيانات لاحقًا.

الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي

منذ إطلاق ميزة "الروابط القابلة للمشاركة" في مايو 2023، سهلت OpenAI على المستخدمين مشاركة محادثاتهم عبر روابط بدلًا من لقطات الشاشة، لكن الخيار الإضافي بجعل هذه الروابط "قابلة للاكتشاف" فتح بابًا لمخاطر لم تكن واضحة للجميع.

بعض الشركات رحبت بالميزة في البداية باعتبارها كنزًا لأدوات تحسين محركات البحث (SEO)، لأنها تكشف بصدق ما يبحث عنه المستخدمون، بينما عدّها آخرون تهديدًا واضحًا للخصوصية الرقمية في وقت يُطرح فيه الذكاء الاصطناعي كأداة شخصية بامتياز.