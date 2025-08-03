انت الان تتابع خبر "آيفون 17 إير".. تصميم فائق بسعة بطارية مثيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا للتسريبات، فإن الهاتف الجديد سيأتي بتصميم فائق النحافة، إذ لا تتجاوز سماكته 5.5 ملم، ما يجعله بديلًا محتملًا لإصدار "بلس" السابق، ومنافسًا مباشرًا لهاتف غالاكسي أس 25 إيدج "Galaxy S25 Edge" من سامسونغ.

ورغم التصميم الجذاب والهيكل المعدني المتطور، فإن سعة البطارية في الهاتف قد لا تتجاوز 2900 مللي أمبير، وهي نقطة أثارت مخاوف العديد من المتابعين، خصوصًا في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على الهواتف في المهام اليومية المكثفة.

ونشر المسرّب التقني "ماجين بو" صورة لبطارية الجهاز عبر منصة إكس، أظهرت بطارية على شكل "L" مغطاة بغلاف معدني مشابه لما هو مستخدم في آيفون 16 برو، بهدف تحسين تبديد الحرارة، لكن هذا التصميم جاء على حساب سعة البطارية، ما قد ينعكس سلبًا على عمر الاستخدام.

وللتخفيف من أثر هذا القصور، تشير المعلومات إلى أن أبل قد توفر غطاءً خارجيًا مزودًا ببطارية مدمجة يُباع بشكل منفصل، ويُمكن أن يمنح المستخدمين ساعات إضافية من التشغيل.

كما سيحتوي نظام iOS 26 القادم على ميزة جديدة تُعرف باسم "وضع الطاقة التكيفية"، تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال الحد من الأنشطة الخلفية.

ورغم التحديات المتعلقة بالبطارية، يتوقع أن يتمتع "آيفون 17 إير" بمواصفات قوية، منها معالج A19، وذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، كما سيضم الهاتف مزايا حديثة مثل الشحن اللاسلكي MagSafe وزر للتحكم بالكاميرا وآخر للإجراءات السريعة "Action Button".

وبذلك، تواصل أبل رهاناتها على التصميم والابتكار، رغم التنازلات المحتملة في جانب البطارية.

