تكنولوجيا: ميزات الخصوصية الأساسية التي يجب تفعيلها على الآيفون الخاص بك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار السنوات الماضية، أطلقت شركة أبل العديد من الميزات التي تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين والحد من التتبع غير المرغوب فيه وجمع البيانات. وهناك ثلاث إعدادات أساسية يجب على كل مستخدم حريص على خصوصيته تفعيلها على جهاز الآيفون.

أولًا: منع التتبع عبر المواقع

تُعتبر الإعلانات المخصصة مفيدة أحيانًا عندما تُدار بشكل مسؤول، إذ تساعد المستخدمين على اكتشاف منتجات وخدمات مناسبة لاهتماماتهم. لكن في المقابل، هناك صناعة بمليارات الدولارات تعتمد على طرق تتبع متطفلة تتجاوز الحدود المقبولة في جمع البيانات.

لمواجهة ذلك، طورت أبل ميزة Intelligent Tracking Prevention، التي تستخدم نماذج تعلم آلي لمنع التتبع عبر المواقع من بدايته، بالإضافة إلى إخفاء عنوان الـ IP الخاص بك، بحيث تظل نشاطاتك على الإنترنت سرية.

الخبر الجيد أن هذه الميزة مفعلة افتراضيًا، لكن قد يقوم بعض المستخدمين بإيقافها دون قصد. للتأكد من تفعيلها، انتقل إلى: الإعدادات > التطبيقات > Safari > الخصوصية والأمان > تفعيل خيار منع التتبع عبر المواقع.

ثانيًا: حماية نشاط البريد الإلكتروني

بينما يعرف الكثيرون أن المعلنين يتتبعون نشاط المستخدمين على الإنترنت، إلا أن القليلين يدركون أن بعض رسائل البريد الإلكتروني قد تحتوي أيضًا على أدوات تتبع.

هذه الأدوات يمكنها معرفة وقت فتح الرسالة، وعدد مرات عرضها، وإذا ما تمت إعادة توجيهها، بل وحتى موقعك عند فتحها.

لحماية نفسك، توجه إلى: الإعدادات > التطبيقات > Mail > حماية الخصوصية، ثم فعّل خيار حماية نشاط البريد، ما يجعل من الصعب على المرسلين تتبع سلوكك أو إنشاء ملف شخصي عن عاداتك.

ثالثًا: إعدادات شاشة القفل

حتى مع تفعيل Face ID واستخدام رمز مرور قوي، قد يتمكن بعض المخترقين من استغلال ما هو متاح عبر شاشة القفل.

على سبيل المثال، يمكن للسارق الدخول إلى مركز التحكم من شاشة القفل لإيقاف Wi-Fi أو الشبكات الخلوية أو البلوتوث بسرعة، ما يمنحهم وقتًا قبل أن تتمكن من استخدام ميزة Find My أو تفعيل وضع الجهاز المفقود.

ولمنع ذلك، انتقل إلى: الإعدادات > Face ID ورمز المرور، ثم أدخل رمز المرور الخاص بك. بعدها، اذهب إلى قسم السماح بالوصول عند القفل وحدد الميزات التي تريد تعطيلها حتى تقوم بفتح الهاتف.

